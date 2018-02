Nincs hely az ARC plakátkiállításnak a Liget-projekt miatt

Mint minden évben, az ARC plakátkiállítás szervezői idén is beadták az engedélykérelmüket az állami tulajdonú Városliget Zrt. kezelése alatt álló közterületre, de idén először azt a választ kapták: a kiállítás nem fog tudni megvalósulni a szokott helyen, sőt a Városligetben sehol máshol sem.

A szervezőknek küldött válaszlevelében a Városliget Zrt. közölte: "Minden bizonnyal Önök is tapasztalták, ha az elmúlt napokban, hetekben jártak a Városliget környékén", hogy rengeteg, a Liget Budapest Projekt részeként zajló építkezés van a környéken, többek között épül a Néprajzi Múzeum új épülete is. "A felszíni parkolóhelyek kiváltására felépülő, 800 férőhelyes parkolóház a Néprajzi Múzeum jelenlegi munkaterületétől az Ajtósi Dürer sor irányában helyezkedik majd el, a tervek szerint kora nyártól elfoglalva az Ötvenhatosok terének azt a részét is, amelyre - ha jól értjük - Ön is utalt levelében" - írták.

A Városliget Zrt. azt is hozzáteszi: "A Városliget többi, általunk kezelt területét is számba vettük, áttekintettük, melyek az Önök rendezvényének – alapterület és egyéb tulajdonságok alapján – esetlegesen megfelelhetnek, ám az a helyzet állt elő, hogy jelenleg nem található a ligetben olyan terület, mely minden paraméterét tekintve alkalmas lenne a plakátkiállítás megtartására. A fenti okok miatt, mivel számos helyen zajlanak és fognak zajlani a Liget-projekttel összefüggő és tőlünk független rekonstrukciós és építési munkálatok is, az idei évben nem áll módunkban befogadni a rendezvényt."

A levelet közzétevő ARC reakcióként közölte: keresik azt a helyet, ahol mégis megvalósulhatna az idei kiállítás.

Az ARC-on sokáig kevés direkt politikai üzenet jelent meg, és a pályázaton nyertes alkotók inkább a humorra vagy az általános társadalomkritikára helyezték a hangsúlyt, de az utóbbi években ez jelentősen megváltozott: volt, hogy * Mutyi feliratú plakáttal hirdették a pályázatot, és volt, hogy a kormánypropaganda-plakátok kifigurázása volt a cél. Bakos Gábor, aki Geszti Péter és Molnár Hédi reklámszakemberekkel közösen tulajdonolja az ARC Nonprofit Kft.-t, az Indexnek erről azt mondta: "Már az első pályázat óta a jeligésen pályázók határozzák meg, hogy éppen mi volt látható a téren. Ezt a máig alakuló folyamatot mi csak követtük a pályázataink kiírásával és annak tematikáival."

A 24.hu megkérdezte Bakos Gábort, hogy szerinte lehet-e politikai motiváció a válasz mögött, de ő azt felelte, ezt nem tudja megítélni. "Azt kell mondanom, hogy az elmúlt években – kisebb-nagyobb nehézségektől eltekintve – korrekt, hivatalos kapcsolatunk volt a Városliget Zrt. ügyintézőivel" - mondta.

A 24 azt írja: az idei kiállításra idén szeptemberben kerül sor, ha sikerül ehhez helyszínt találni. Bakos Gábor azt is elmondta, ha netán nem lenne ilyen terület, akkor majd megoldják kreatívan és másképp. A 18. ARC közérzeti pályázat és kiállítás anyagi háttere éppen hogy biztosított, így sok, előre nem látható költéssel már nem bővülhet.