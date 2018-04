Napközben a strandot, este a boldogság titkát keresik

Olyan lesz, mint a Balaton Sound, csak Vácon – írtuk a VéNégy Fesztivál és Színházi találkozóról, amelyen (pont a Sounddal egy időben) szintén strandolás közben lehet meghallgatni többek között a Belgát, a Punnany Massifot, az Ivan and the Parazolt, a Tankcsapdát, Péterfy Borit, a Vad Fruttikot, a Kiscsillagot és a Quimby-t. A magyar együttesek mellett, minden nap bemutatkoznak friss bandák a V4-es országokból is.

De azért mégis lesznek elég jelentős különbségek a két fesztivál között: amíg a Sound ezer négyzetméteres techno-stéggel erősít, addig a VéNégy külföldről érkező színházi produkciókkal dob nagyot: július 5-8 között cseh, lengyel, szlovák és magyar társulatok érkeznek a Dunakanyarba.

A szervezők azt írják: nem titkolt céljuk, hogy minél több embert csábítsanak be a színházi előadásokra, így a színházjegy mellé ajándék belépő jár a Duna-parti programokra, koncertekre.

A színházi kínálat révén a szervezők közlése szerint a látogatók megismerhetik a régió legmeghatározóbb társulatait.

Csehországból a Svandovo Színház Sábiná Krátká: Sírj, baby sírj! című előadását hozza el. A vígjátékban öt nő, egy életvezetési tanácsadó segítségével próbál fényt deríteni a boldogság titkára.

A Varsói Színházi Akadémia és a Łódź-i székhelyű CHOREA Theatre közösen vezetik azt a "Hamlet esettanulmány" című színházi projektet, amelynek célja a Shakespeare-i kortárs szemlélet kialakítása Stanisław Wyspiański és Jerzy Grotowski szövegein keresztül.

Szlovákiából, Nyitráról, az Andrej Bagara Színház társulata érkezik. Ők a Magyarországon született, majd Svájcban élő világhírű író Ágota Kristóf első, A Nagy Füzet című regényének adaptációját állítják színpadra. A fekete humorral átszőtt mese, vízió egy könyörtelen, elembertelenedett világról, a háború és az azt követő ellentmondásos időszak szörnyűségeiről.

A fesztivál utolsó napján a három ország társulata, magyar színészekkel kiegészülve egy közös előadást mutatnak be, amelyet csak egyszer, ezen a napon láthat a közönség.

A fesztiválra az early bird jegyeket még a hét végéig lehet megvásárolni a fesztivál honlapján. A négy napos bérlet most még csak 9900 forintba kerül.