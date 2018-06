Drog miatt razziáztak a rendőrök a Corvintetőn, 7 embert előállítottak

A rendőrség hét embert előállított a Black Trap nevű bulisorozat csütörtök hajnali rendezvényén a Corvintetőn, közülük ötöt kábítószer birtoklásának gyanúja, további kettőt kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgattak ki. A kábítószer-kereskedelem miatt előállított két embert őrizetbe is vették és előzetes letartóztatásukat kérték, tudtuk meg a rendőrségtől.

Helyszíni beszámolók szerint hajnali 3-kor kezdődött volna a főfellépő, fél három körül viszont egyszer csak elhallgatott a zene, felnyomták a reflektorokat és megjelent több rendőr.

"A black trapes promóterek közül volt, aki azt mondta, hogy rutinellenőrzés van, más viszont azt mondta, hogy név szerint kerestek négy embert a rendőrök, a terasz meg a tánctér között már nem is engedték fel-le az embereket" - mesélte egy szemtanú.

A Black Trap az eseményhez kiírta, hogy rutinellenőrzés van, és folytatódik majd a buli, de utána mindenkit kitereltek a rendőrök a helyről, át is kutatták őket, volt akit meg is motoztak. Később a Black Trap törölte is az eseményt a Facebookról. Az üggyel kapcsolatban a Corvin Clubot is megkerestük, ha reagálnak, frissítjük a cikket.