Amikor a hippifesztivál találkozik az állatmenhellyel

Idén augusztus 6-12 között negyedik alkalommal rendezik meg a Samsara Fesztivált Magyarországon. A korábbi évekhez képest sok újdonságot hoz az idei rendezvény, miközben a lényeg továbbra is változatlan.

A helyszín még mindig Siófok-Töreki közelében található, de légvonalban egy kilométerrel arrébb, mint a korábbi években. Az új terület 40 hektárnyi, tehát nagyon kényelmesen el lehet majd férni. A fesztivál főszervezője, Czinkóczky Csaba azt mondta erről kérdésünkre, hogy “nem tudna jobb helyszínt elképzelni” a fesztiválnak.

A Samsara évről évre nő, az elsőn még nagyjából ezer ember vett részt, az ideire már 6-10 ezer embert várnak. A korábbi években több mint 80 százalék külföldi volt, sokan jöttek Mexikóból, Brazíliából és Ausztráliából is, de Czinkóczky szerint több magyart is szeretnének bevonzani.

A fesztivál hivatalosan augusztus 6-án hétfőn kezdődik, de idén is az Ozora utáni hétre pozícionálták, hogy a közönség és a fellépők is nyugodtan átmehessenek már előző hétvégén is.

A Samsara azért más hőfokon ég, mint az Ozora, itt több a tér és az idő. A fő koncepciónk a kifele szereplés helyett a befelé figyelés.

Idén három zenei színpad és egy tucat jógahelyszín között lehet választani. A line up nagyon erős, a chill és goaszcénából lényegében mindenki ott lesz, aki Ozorán is. Younger Brother, Solar Fields, Carbon Based Lifeforms, Juno Reactor és még sokan mások. Rajtuk kívül viszont önálló kortárs tánc sátor és alternatív zenei színpad is lesz, mert a szervezők szeretnék tágítani a goaszcéna határait.

A fesztivál továbbra sem fogad befektetőket és szponzorokat (ez elég ritka egy ekkora eseménynél), ellenben a szervezők alapítottak egy állatmenhelyet. Czinkóczky szerint a tavalyi rendezvény után egyszer csak lett 13 mentett lovuk, ma pedig már állatorvosokkal és gondozókkal működtetnek lórezervátumot a fesztivál területén. Tavasszal érkezett ide 47 kecske is egy igazi “horrortanyáról” és bántalmazott kutyáik is vannak.

A menhely több alapítvánnyal is együttműködik, az állatgondozásban részt vesznek pszichésen terhelt fiatalok, végtaghiányos és autista gyerekek is. A fesztivál alatt az állatok a karámjukban lesznek, de a gyerekek szülői és gondozói segítséggel találkozhatnak velük.

Az állatmenhely annyira szimbiózisba került a hippifesztivállal, hogy a fellépő zenészek felajánlották a gázsijuk egy részét a rezervátumnak. A szcéna legnagyobb sztárja, Simon Posford a fellépési díjának a felét adományozza a menhelynek.

Minden további infót a jegyekről és a helyszínről itt találhatnak, itt pedig egy videó a fesztivál és az állatmenhely találkozásáról:

(Borítókép: Szabó Éva / Index)