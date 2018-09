Színész volt, kasszás lett, és most a leghíresebb

Képzeljük el azt, most tényleg csak a cikk kedvéért, hogy meglátjuk a Família Kft-ból, teszem azt a valóságos életénél sokkal szerencsétlenebb karriert élő Kárász Zénót, ahogy éppen lecsippantja az akciós felvágottunkat egy boltlánc kasszájánál. Ott van a pólóján egy tábla, amin az áll, hogy Zénó. A hangja, ahogy megkérdezi, hogy kártyával fizetünk-e, vagy van-e hűségkártyánk, pontosan olyan, ahogy a vadkapitalizmusból megismertük. Mit teszünk?



Karma Lawrence a héten egy New Jersey-i élelmiszerboltban azt tette, amit 2018-ban szokás: messziről ismerős volt neki az a férfi, aki kasszázott, utánanézett az interneten, lefotózta, és elküldte a sajtónak. Az a férfi nem volt más, mint Geoffrey Owens, aki 1985 és 1992 között gyakori szereplő volt a korszak egyik legnépszerűbb tévéműsorában, a főszereplő miatt kicsit már más megítélést kapó The Cosby Show-ban. A majdnem 200 részből 44-ben szerepelt, szóval lehet, hogy nem is Kárász Zénó a legjobb hasonlat, hanem inkább Günther a Jóbarátokból. Egy felismerhető figura, akiről már senki sem tudja, hogy mit csinál pontosan manapság.



Az Owensről készült fotó bejárta a szórakoztatóipari sajtót, de ami még nagyobb hullámokat keltett, az Lawrence kommentárja volt, aki azt nyilatkozta a Daily Mailnek, hogy:

Sokkoló volt azt látni, hogy ott dolgozik, és úgy néz ki. Nagyon rossz érzés volt. Azt éreztem, hogy hű, évekig csinálja azt a műsort, aztán a végén kasszás lesz.

Lawrence mondanivalója egyértelmű volt: van egy ismerős színész, aki mivel tévében szerepelt, ezért biztos gazdag, vagy legalábbis jól megy a sora, erre itt dolgozik a prolik között, ráadásul meg is hízott hozzá, micsoda világ az ilyen.





A fotót lövő nő viszont, ahogy a világ legnagyobb része, valószínűleg nincsen egyrészt azzal tisztában, hogyan is működik a színészszakma, másrészt pedig azzal, hogy rengeteg színésznek az nem a főállása, hanem egy mellékes beosztása. Hiszen ugyan kell meghallgatásokra járni, aztán visszajárni, aztán smúzolni, aztán fura munkaórákban dolgozni, de ez olyan, mint kifogni azt, hogy mikor osztogatnak éppen ingyenkólát a belvárosban: ha pont arra jársz, és mázlid van, akkor iszol egy kólát, de ha minden nap kólát akarsz inni, akkor elég nagy hülyeség lenne erre számítani egész életedben.

Érdemes megnézni a Velvet 2013-as összeállítását a Barátok közt szereplőiről. Oké, kis ország vagyunk, de sokan bátran eltávolodtak attól, ahogy az ország megismerte őket, volt, aki a Magyar Állami Vasutaknál dolgozott, volt, aki a Budapest Parknál, volt, aki a saját cégénél. És azzal is biztos lehetne kocsmakvízt nyerni, hogy mi a közös a híradó rendőrségi híreiben, és a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című magyar filmben: hát az, hogy mindegyikben feltűnik Gál Kristóf, csak az előbbiben rendőrségi szóvivőként.

És mint egy igazi önszerveződésű érdekvédelmi szervezet, az Owensről szóló első cikkek után rögtön megjelentek ismert színészek Twitteren, akik beismerték, hogy milyen munkáik voltak azután, hogy elvileg híresek lettek. Az Old Spice-reklámokból és a Feláldozhatóak-trilógiából ismerős Terry Crews még amerikai focistaként lett ismert, de a sportkarrierje után takarítóként dolgozott. Pamela Adlon (akinek saját sorozata van Jobb idők címmel, de szerepelt a Grease folytatásában) elmondta, hogy ő volt virágboltban eladó és osztogatott szórólapot, és hozzátette, hogy az ismerettség nem múlik el, ahogy telik az idő, de a pénz el tud fogyni. A Csillagközi romboló című sci-fi sorozat egyik színésze, Paul Campbell elmondta, hogy előző nap befejezett egy filmforgatást, a posztja napján pedig éppen falat csiszol.

Owens rögtön téma lett, és nem kellett sokat várni arra, hogy ő is megszólaljon. A színész baseball-sapkában, zakóban, és azon a boltos névtáblájával jelent meg a Good Morning America című reggeli beszélgetős műsorban. Ott elmondta, hogy teljesen maga alatt volt, amikor meglátta, hogy a fotó elkezdi járni az útját online. De hozzátette, hogy ez nyilvános megszégyenítés miatti hangulata nem tartott olyan sokáig, mert nem sokkal később a feleségével meglátták a pozitív visszajelzéseket is, amik aztán megint lelket öntöttek belé. Owens pár nap alatt nagyobb híresség lett, mint az életében valaha.



A színész elmondta, hogy a The Cosby Show óta színészetet tanított, és apróbb szerepeket vállalt el, de ez egyszerűen nem volt elég arra, hogy meg is éljen. Azért kezdett el a Trader Joe's nevű bolthálózatnál dolgozni, mert elég rugalmas volt a beosztás ahhoz, hogy meghallgatásokra tudjon járni. Amikor a kép készült, akkor már 15 hónapja dolgozott a boltban.

Nincs olyan, hogy egyik állás jobb a másiknál. Lehet, hogy jobban fizet, vagy jobbak a juttatások, esetleg jobban mutat az ember önéletrajzában. De valójában nem jobb. Minden állás fontos és értékes, és ha ezt átgondoljuk azért, ami történt velem, az nagyszerű lenne.

Owens mindenkit megnyugtatott, hogy őt nem kell sajnálni, nagyszerű élete és karrierje volt, olyan, amire a legtöbb színész csak vágyhat.

Sőt, pár nappal azután, hogy Owens azzal a kétségtelenül előnytelen fotóval bekerült a hírekbe, már jött is kvázi felkérés. Tyler Perry, kifejezetten a fekete közönségnek szánt drámákat és vígjátékokat készítő szórakoztatóipari mogul már bejelentkezett nála Twitteren. Perry pár éve együttműködik Oprah Winfrey tévécsatornájával, az OWN-nal, és megírta Owensnek, hogy épp most kezdik forgatni a legnézettebb sorozatuk új évadát, és szívesen várják ott a férfit. Owens egyelőre még nem válaszolt.

(Borítókép: Owens 2011-ben - fotó: Andrew H. Walker / Getty Images Hungary)