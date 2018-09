Asia Argento nem fizet több pénzt a vádlójának

Asia Argento olasz színésznő, a #metoo-mozgalom egyik fő figurája nem fogja kifizetni azt a teljes összeget, amit a vádlója, Jimmy Bennett követel tőle. Bennett ugyan 250 ezer dollárt már megkapott, az egykori gyerekszínész azonban nem elégszik meg ezzel az összeggel és összesen 380 ezer dollárt szeretne. A színész azt állítja, hogy Argento 17 éves korában akarata ellenére szexuális kapcsolatot létesített vele

Argento korábban azt nyilatkozta, semmilyen szexuális kapcsolata nem volt a fiúval soha, és ezt az összeget egykori barátja, Anthony Bourdain fizette ki, hogy békén hagyja őket. Bourdain azóta öngyilkos lett, Benett pedig további pénzt követel. Mark Jay Heller, Argento ügyvédje azt is írja, hogy Argento kapcsolata Benettel soha nem volt szexuális, inkább egy hosszú barátságról volt szó. Az olasz színésznő azonban nem fog többet fizetni, mert úgy érzi az kikezdené a hitelességét és a szexuális zaklatások elleni küzdelmét.

Argento tovább harcol a nőket ért bántalmazás ellen, és a meghirdeti a #metoo-mozgalom második fázisát,

áll a közleményben.

Bár az olasz színésznő végig tagadta, hogy szexuális kapcsolata volt a fiúval, pár hete a a TMZ portál nyilvánosságra hozott olyan chat-üzeneteket, amikben maga Argento írja azt, hogy lefeküdt a fiúval. Az üzenetváltásban 4 fotó is előkerül, amelyen az olasz színésznő meztelen felsőtesttel látható, hozzásimulva Jimmy Bennetthez, aki 2013-ban, az eset idején mindössze 17 éves volt. Argento karrierjének nem tett jót az ügy, először az olasz X-faktorból rúgták ki, aztán a CNN is bejelntette, hogy kivágja Bourdain csatornán futó sorozatából azokat a részeket, amelyekben Argento is szerepel.

Bennett játszotta a főszerepet az A szív csalfa vágyai című 2003-as drámába, amit Argento rendezett.