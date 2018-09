Harmadszorra is rákos lett Olivia Newton-John

Olivia Newton-John újból rákkal diagnosztizálták, harmadszorra az utóbbi három évtized alatt. A 69 éves színésznő még helyi idő szerint vasárnap jelentette ezt be egy ausztrál tévéinterjúban, írja a USA Today.



Newton-John legismertebb szerepe a Grease című musicalben volt, de a nyolcvanas években popkarrierbe is kezdett. Először 1992-ben diagnosztizálták mellrákkal, majd miután autóbalesetet szenvedett 2013-ban, az orvosok a vállában találtak rákos sejteket. Most a gerincének tövében találtak daganatot.





A 2013-as diagnózist egészen eddig titokban tartotta. Ugyanebben az évben halt meg a testvére, hat héttel azután, hogy agyrákot diagnosztizáltak nála.

Elhiszem, hogy le fogom győzni



- mondta Newton-John, aki azt is bevallotta, hogy egészségesen étkezik, sugárkezelésre jár, és marihuánaolajat is használ.