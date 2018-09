Létezhet-e barátság egy 31 éves férfi és egy 14 éves lány között?

A lenti, egy évvel ezelőtti képen két ember látható: balra Millie Bobby Brown, a Stranger Things című sorozat Elevenjét alakító színésznő – ő az, aki kopaszra borotvált fejjel és mindenféle különleges képességekkel rendszabályozta a képzeletbeli Hawkins városában feltűnő szörnyeket. Jobbra pedig a világ talán legnépszerűbb férfi előadója, Aubrey Graham, azaz Drake, aki folyamatosan döntögeti a streamingrekordokat, és miatta mászott fel a Lánchídra Will Smith is.

A fotó Ausztráliában készült, Brisbane-ben, Drake koncertjének estéjén, a színésznő később azt mondta, hogy Drake tisztára úgy viselkedett, mint egy rajongó, személyesen hívta meg a koncertre, Brown pedig a családjával együtt bemehetett az öltözőjébe is.



Pár hónapig beszédtéma volt kettejük pontos viszonya, a bulvársajtó előszeretettel kérdezett rá Brownnál, hogy akkor most miben is vannak ők ketten. „Nagyszerű emberek segítenek nekem ebben az egészben eligazodni, és ő az egyik” – mondta az ExtraTV-nek. „Folyamatosan beszélünk. Ki szoktam kérni a véleményét” – mondta a W Magazine-nek adott interjújában.





2018 szeptemberében Brownt egy vörös szőnyeges interjúban megkérdezték arról, hogy miben vannak most Drake-kel. A színésznő bevallotta, hogy rendszeresen szoktak csetelni. Sőt, előző nap is cseteltek. Drake azt írta, hogy „nagyon hiányzol”, Brown pedig válaszolt neki, hogy „nekem meg még jobban hiányzol.” A riporter megkérdezi, hogy oké, de miről szoktad kikérni a véleményét. „Fiúkról, abban szokott segíteni.”

Tehát: egy 31 éves férfi rendszeresen csetel egy 14 éves lánnyal fiúkról, és olyanokat ír az üzeneteiben, hogy nagyon hiányzol.

Mi a grooming? Arra használják ezt az angol kifejezést, amikor egy felnőtt interneten keresztül épít ki ismeretséget egy gyermekkel, azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatra vegye rá, és szexuálisan visszaéljen vele. Sokszor úgy cserkészik be a gyerekeket, hogy barátságnak vagy szerelmi kapcsolatnak igyekeznek beállítani a helyzetet, azért, hogy a fiatal érzelmileg kötődni kezdjen hozzájuk



– írja a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány honlapja arról a jelenségről, aminek – csakúgy, mint a bullyingnak – még nincsen magyar megfelelője. A grooming szigorúan fordítva ápolást, tisztán tartást jelent, és gyakori módszer arra, hogy pedofilok becserkésszék az áldozataikat. És akárcsak a bullying, ez is egy széles körben elterjedt és létező jelenség, méghozzá annyira, hogy Drake viselkedésében egyesek pontosan ezt látták visszaköszönni.



Nem minden ok nélkül. Drake magánéletére furcsa kettősség jellemző, mert egyszerre zajlik az egész kulcsra zárt és szélesre kitárt ajtók előtt, a párkapcsolatairól a saját vagy a másik érintett Instagramjáról vagy a leggázabb, források nélküli bulvárból lehet tudni. Biztosra ráadásul sosem lehet menni. Érdemes átböngészni ezt a válogatást a vélt vagy valós barátnőiről, a legtöbb esetben senki sem tud semmit arról, hogy Drake éppen csak vacsorázni vitte el az illetőt, vagy csak együtt ültek egy asztalnál, vagy éppen ölelkeztek vagy csókolóztak, vagy igazából nem csináltak semmit, csak összekomponálták őket. A dalaiban ráadásul mindig nagyon rejtélyesen fogalmaz, nem létező nőkkel vagy igazikra tett homályos utalásokkal. Amikor Serena Williamsszel hozták hírbe, akkor megemlítette egy szövegben, amikor Jennifer Lopezzel járt, akkor hangmintázta az énekesnő egyik legnagyobb slágerét, az If You Had My Love-ot.





Az eddigi legnagyobb botránya viszont pont idén jött Drake-nek. Amikor beleszállt egy másik rapperbe, Pusha T-be, miután az megvádolta azzal, hogy szellemírókkal készülnek a dalszövegei, Pusha egy kíméletlen, sebészi pontossággal írt és előadott viszontválasszal készült. A The Story Of Adidon című szám kiteregette Drake szennyesét: állítólag már egy gyerek apja, a gyereket pedig szinte titkolja, sőt, csak egyszer találkozott vele. Az anya Sophie Brussaux egykori pornószínész, Drake szándéka pedig az volt, hogy a gyereket egy Adidas-reklámkampányban fogja majd bemutatni, ami szeptemberben indul. A beef lenyugodott, mindenki békét kötött, a kampány nem indult el, Drake viszont megkapta karrierje eddigi legnagyobb pofonját. Amiből egyébként, úgy tűnik, gond nélkül kilábalt, a Will Smitht a Lánchíd tetején megtáncoltató In My Feelings a nyár legnagyobb slágere lett, a Michael Jacksont is szerepeltető idei Scorpion című albuma pedig hatalmas siker a streamingszolgáltatókon, még ha egy egyszerű hallgatónak nehéz is átverekednie magát a másfél órás dupla lemezen.



Viszont Millie Bobby Brown nyilatkozata aggasztóbb lesz akkor, amikor átfutjuk, hogy mit is tudunk Drake magánéletéről. A korábban belinkelt barátnőlistán szerepel Hailey Baldwin (Stephen Baldwin lánya, Alec Baldwin unokahúga) is, akit 19 éves korában összeboronáltak már a férfivel, bár a klasszikus amerikai bulvárhagyományoknak megfelelően mindenféle közvetett bizonyítékból kellett ezt is összerakni. Azt viszont biztos, hogy még 2016-ban, amikor Baldwin 19 éves lett, szintén egy vörös szőnyeges interjúnál rákérdeztek arra, hogy mi a kettejük viszonya, a modell pedig elmondta, hogy „nagyszerű barátok”, akik már legalább „négy éve ismerik egymást”. Tehát saját elmondása szerint Baldwin legalább 15 éves kora óta ismeri Drake-et, és amikor a nő nagykorú lett, névtelen források szerint elkezdtek záporozni a különböző drága ajándékok felé. Baldwin aztán végül az exe, Justin Bieber mellett kötött ki, mostani állás szerint jegyben járnak.

Ilyen szemmel nézve már hasonlóan gyanús – bár nem illegális – az, ami Bella Harrisszel történik. Harris a Jimmy Jam művésznével futó producer lánya (eredeti nevén James Samuel Harris III, több meghatározó 80-as és 90-es évekbeli előadó producere), aki már két évvel ezelőtt találkozott Drake-kel az egyik koncertje után. Akkor Bella Harris 16 éves volt, idén augusztusban 18 évesen szintén a rapperrel pózolt egy koncert után, sőt, a pletykák szerint együtt vacsoráztak Washingtonban. A nő később tagadta, hogy abban a városban lett volna, az Instagramon bevallotta, hogy mindennap New Yorkban szokott vacsorázni.



Drake magatartása nem törvénytelen, legalábbis az, amit a külvilág láthat belőle. Nem ütközik törvénybe tinédzserlányokkal beszélgetni, sms-ezni, évekkel később, amikor már nem számít liliomtiprásnak, romantikus viszonyba kerülni velük. Csak a jeleket összerakva lesz gyanús az egész. A She The People nevű feminista blog a Drake–Brown-viszonyt besorolta a popkultúra-történelem hasonló esetei közé:

Elvis Presley akkor találkozott először Priscilla Presley-vel, amikor a későbbi felesége csak 14 éves volt.

Steven Tyler, az Aerosmith énekese 1974-ben hivatalosan egy 16 éves lány gyámja lett, majd teherbe is ejtette.

René Angélil először csak a 12 éves Celine Dion menedzsere lett, majd amikor az énekesnő betöltötte a húszat, hivatalosan bejelentették a kapcsolatukat.

R. Kelly a család tudta nélkül feleségül vette a hatóságok előtt idősebbnek hazudott Aaliyaht, miután producere volt az énekesnő első, 14 éves korában felvett lemezének, az Age Ain't Nothing But a Numbernek. Magyarul: az életkor csak egy szám.

Brown még mielőtt bárki elkezdett volna tényleg kellemetlen kérdéseket feltenni, az Instagramján egy eltűnő posztban kiakadt az ezen csámcsogó újságírókra:

Miért kell, hogy egy szép barátságról készüljenek a cikkek? Annyira furák vagytok… tényleg. Szerencsés vagyok, hogy a szakmában lévő emberek időt szánnak arra, hogy előremozdítsák a karrierem, és felajánlják a tudásukat és irányításukat. Nagyon szerencsés vagyok, hogy csodálatos emberek vannak az életemben. Ezt nem választhatjátok meg helyettem. Jó, ha emberek megértik azt, amit csinálok. Most pedig inkább foglalkozzatok a világ igazi problémáival, és ne az én barátságaimmal. Jesszus.

A Kék Vonal honlapja szerint a grooming hatása sokszor csak sokkal később derül ki, úgyhogy nehéz megmondani, hogy valóban ez lenne-e Drake szándéka, vagy egyszerűen csak tényleg rajongója Brownnak. Amit meg lehet érteni. Amióta a Stranger Things 2016-ban megjelent a Netflixen, ez a sorozat lett talán az évtized egyik legnépszerűbbje a Trónok harca mellett, Brown pedig messze kiemelkedett a karakterével, megjelenésével és tehetségével a többi szereplő közül. Színésznőként a karrierje most fog igazán berobbanni, a kisebb tévésorozatok után a Godzilla: King Of Monsters című óriásszörnyfilmben fogja az egyik főszerepet alakítani, de az utóbbi években ráírányított figyelem miatt hajlamos az ember elfelejteni, hogy egy 14 éves lányt lát. Még akkor is, amikor a Time az egyik legbefolyásosabb embernek választotta idén. Drake pedig szintén hatalmas befolyással bír a népszerűsége miatt. De egy percig sem szabad elfelejteni, hogy ő egy 31 éves férfi.