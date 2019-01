Keanu Reeves most már könyvtári könyvvel is brutálisan gyilkol

Megérkezett az első trailer a John Wick tavasszal érkező harmadik részéhez, ami a könnyen megjegyezhető John Wick: 3. felvonás - Parabellum címet kapta. A több mint kétperces előzetes alapján nem sok dolog változott az első két részhez képest, vagyis most is azt kapjuk majd, hogy Keanu Reeves egészen változatos módokon gyilkol majd le egészen szürreális mennyiségű embert.

Az előzetesben kapunk némi ízelítőt arról, hogy a kutyája miatt bosszúhadjáratra induló bérgyilkos hogyan végez majd a megölésére felbérelt kollégáival.

Ez alapján biztosan lesz majd:

könyvtári könyvvel gyilkolás,

motoron szamurájkardozva gyilkolás,

lovaglás közben közvetlen közelről fejbelövős gyilkolás.

Ami érdekesség még, hogy a filmben már nemcsak egy, de legalább két kutya is fel fog tűnni, sőt valószínűleg ők is kiveszik majd a részüket a gyilkolásról, sőt úgy néz ki, John Wicknek segítői is akadnak majd a rá vadászó bérgyilkoshordák lemászárolásában.

A sorozat népszerűségét jól jelzi, hogy az első két rész körülbelül 60 millió dollárba került összesen, és eddig nagyjából 260 millió dollárt termelt, de az is, hogy a harmadik rész trailerét alig négy óra alatt már több mint egymilliószor tekintették meg Youtube-on.

Magyar bemutató május 23.