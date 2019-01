Michelle Obama olyat tett, amit A szürke ötven árnyalata óta senki

Michelle Obama, az előző amerikai first lady memoárja, a Becoming az elmúlt évtized egyik legnagyobb könyvsikere lett az Amazon eladási adatai alapján - írja a CNN. Az elmúlt hét évben, A szürke ötven árnyalata megjelenése óta egyetlen egy könyv sem tudott olyan sokáig folyamatosan az eladási lista első helyén maradni, mint ez a könyv.

A Becoming 2018. november 13-án jelent meg, azonnal a csúcsra került, és 47 napig állt töretlenül a toplista élén. Akkor egy másik könyv rövid időre átvette a vezetést, de azóta már újra a Becoming van az élen. A 47 napos rekordot A szürke ötven árnyalata óta senki másnak nem sikerült beállítania. Politikai témájú művek közül még egy ért el egy sem hasonló eredményt.

Az Amazon 1995-ben kezdte vezetni a toplistáját, azóta összesen hét könyv ért el ennél is nagyobb sikert. Ebből négy Harry Potter-regény volt (az utolsó négy rész), a Da Vinci-kód Dan Browntól, A szürke ötven árnyalata, valamint A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose című könyv, amely három évvel a megjelenése után került a toplista élére, miután Oprah Winfrey ajánlotta a műsorában.

2018-ban a Becoming lenyomott az eladási listán minden Trumppal kapcsolatos könyvet, akár az olyanokat, amelyek őt pártolták, akár az olyan hatalmas sikereket, mint a Trumpot idiótának ábrázoló Fire and Fury.

A kiadó nem közölt pontos számokat az eladásról, de még novemberben egyszer elárulták, hogy csak az első héten 1,4 millió példányt adtak el belőle. Hamarosan megjelenik szintén ennél a kiadónál, a Penguin Random House-nál Barack Obama memoárja is. A pletykák szerint a kiadó hihetetlen összeget, 65 millió dollárt (18,3 milliárd forintot) fizetett a párnak a két könyv jogaiért.

A Becoming nyolc hete vezeti a New York Times tényirodalmi sikerlistáját is.