Soha nem látott felvételek kerültek elő Ady temetéséről

Soha nem látott felvételek kerültek elő Ady Endre 100 évvel ezelőtti temetéséről, jelentette be a Magyar Nemzeti Filmalap. A költőfejedelemnek kijáró állami dísztemetésén ott volt Az Est filmhíradó is, amely azon a héten, 1919 telén forgatott még a leszerelt altisztek és hadiözvegyek demonstrációjáról, valamint a szélsőjobboldali Ébredő Magyarok Trefort-kerti nagygyűlésének feloszlatásáról és a kommunisták ellentüntetéséről. A forrongó Budapesten szórakoztak is az emberek: egy hosszabb blokkban a vastag hópaplannal borított Normafát és a Svábhegyet láthatjuk, ami annál is inkább teli volt síelőkkel, szánkózókkal és ródlizókkal, mert a tátrai üdülőhelyek a csehszlovák megszállás miatt már elérhetetlenek voltak a budapesti polgárság számára.

A felvételek több más, még beazonosításra váró anyaggal együtt október végén kerültek elő a filmarchívum raktárának rendezése során, ahogy azok a karácsonykor közzétett rövidke snittek is, amelyeken Krúdy Gyulát és Kertész Mihályt lehetett látni. Mint a Filmalap írja,

az Ady temetéséről most előkerült felvétel nem csak hosszabb, mint az eddig ismert képsorok, hanem minőségben is hatalmas előrelépést jelent a korábbiakhoz képest.

Az egyedüliként ismert eredeti kópia ugyanis az akkori labortechnikai problémák miatt szinte élvezhetetlenül sötét volt, és így került be a mozikban is vetített filmhíradóba. A szakemberek sokáig úgy tudták, hogy csak ez a gyenge minőségű anyag maradt ránk Ady Endre temetéséről.

"Az Ady-temetés is több darabba szabdalva, különböző helyekről került elő, ami látható is a képanyagba karcolt vágójeleken. A vágatlanul fennmaradt filmanyagokat egyszerre két operatőr készítette, egyikük a lépcsősor tetején állt, a másikuk lejjebb, a tömeget távol tartó öntöttvas kerítésnél. A filmanyagban fennmaradtak olyan apró részletek is, amelyeket véletlenül rögzített az operatőr. Ilyen például a lépcső északi párkányán álló fényképész alakja, akit a kurblis kamera egy téves mozdulattal mindössze egy filmkockán örökített meg, így róla csak ez az egy állókép maradt fenn."

