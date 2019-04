Senki nem tudja, hova tűnt a világ legdrágább festményének számító Leonardo-kép

Jelenleg nem lehet tudni, hol van Leonardo da Vinci Salvator Mundi című festménye, amelyet 2017-ben rekordáron adtak el egy aukción, és a világ legdrágább festményének számít, írja a New York Times.

Az 500 éves, Krisztusról készült Leonardo da Vinci-festményért 2017 decemberében 450 millió dollárt, azaz kb. 120 milliárd forintot fizetett egy névtelen licitáló a Christie's New York-i árverésén.

Később kiderült, hogy a képet egy szaúdi herceg, Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud vette meg, aki Szaúd-Arábia kultuszminisztere és Mohamed bin Szalmán trónörökös bizalmasa.

Az aukció után pár héttel bejelentették, hogy a festményt a párizsi Louvre Abu Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában lévőmúzeumában állítják ki. A kiállítást eredetileg 2018 szeptemberére tervezték, de a festmény bemutatását végül lemondták.

Kiderült ugyanis, hogy senki nem tudja megmondani, hol van a festmény.

Sem a párizsi Louvre-ban, sem az Abu Dhabiban lévő múzeumban nem tudták kideríteni, hol lehet a 65,6 x 45,4 centiméteres festmény. Innentől csak spekulációk vannak: vajon a világ legdrágább festménye a szaúdi herceg otthonában lóg a falon?

Külön érdekesség, hogy az 1500 körül készült képért 1958-ban még mindössze 45 fontot adtak egy londoni aukción, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy Leonardo készítette. Alapos anyag- és röntgenvizsgálatok, szakértői, restaurátori és művészettörténészi vélemények alapján hivatalosan 2005-ben nyilvánították a világhírű művész alkotásának, az ára így emelkedett az égbe.

Szakértők egy része máig vitatja, hogy a képet Leonardo da Vinci festette volna. Szerintük a művészre jellemző stílusjegyek csak a 2010-ben befejeződött restaurálás során kerültek a képre. Azzal is érvelnek, hogy "férfi Mona Lisaként" is emlegetett olajfestményen Krisztus egy kristálygömböt tart, és szerintük az optikával is foglalkozó Leonardo da Vincinek tudnia kellett volna, hogy a kristálygömb mögötti tárgyat fejjel lefelé ábrázolja.

Matthew Landrus, az Oxfordi Egyetem történésze 2018-ban azt nyilatkozta: a festményt a reneszánsz mester stúdiójában dolgozó Bernardino Luini készítette. Szerinte a festmény csupán 5-20 százalékban lehet Leonardóé. Frank Zöllner, a Lipcsei Egyetem művészettörténésze szerint a festmény Leonardo műhelyének vagy egy későbbi követőjének magas színvonalú munkája, Charles Hope olasz reneszánsz szakértő szerint pedig a Leonardónak tulajdonított festmények igen különbözőek ettől a Krisztus-portrétól.