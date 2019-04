Mi lesz a Trónok harca vége?

Egyéves kihagyás után, április 15-én kezdődik a Trónok harca 8. évada. Az évtized legjelentősebb tévésorozata a hat részből álló utolsó évaddal véget ér, de igyekszünk megadni a módját a búcsúzásnak Westerostól: a premierig minden nap jelentkezünk a Trónok harcáról szóló cikkekkel, az egyes epizódokat pedig mindig keddenként fogjuk kibeszélni.

Nincs nagyobb hülyeség, mint azon gondolkozni, mi lesz egy könyv filmes adaptációjának vége. Legalábbis normális esetben, de ha a Trónok harcáról beszélünk, akkor normális esetről szó sincs, mivel George R. R. Martin nemhogy A tűz és jég dala című regénysorozatának nem írta meg a végét, de még az utolsó előtti kötetet sem fejezte be. Nem csoda, hogy a rajongók egy rakás pénzt elvernek a fogadóirodákban, és minden tele van a filmsorozat hamarosan induló nyolcadik évadáról szóló esélylatolgatásokkal. És sajnos még az is lehet, hogy a fogadóirodák jóslatai közül bejön valamelyik, legyen ez akármennyire is kiábrándító.

A fogadóirodákban meglepő módon a legtöbben arra tették a pénzüket, hogy a mágikus képességekkel rendelkező Bran Stark ül majd a Vastrónra, ami nemcsak azért érdekes, mert ő percekben számolva jóval kisebb szerepet kapott eddig a többieknél, de azért is, mert a háromszemű hollóval való közeli kapcsolata miatt alapvetően másféle szerepben tűnt fel eddig, mint a trónért karddal és cselekkel küzdő többiek. A második legtöbben már a papírforma szerint legkevésbé meglepő Havas Jonra tettek, a harmadik helyen pedig megint csak nincs meglepetés, olyannyira, hogy napról napra cserélgeti a helyét Sansa Stark és Daenerys Targaryen – ők mind a sztoriból legnyilvánvalóbban következő lehetőségek.

Utána már egy fokkal érdekesebb teória következik: e szerint Gendry, Robert Baratheon király balkézről született gyereke kapná a koronát, aki azért elég hirtelen kerülne a trón közelébe. Őt követi Kisujj, azaz Petyr Baelish, ami elég meredek lehetőség figyelembe véve azt az apróságot is, hogy az előző évad végén meghalt. A következő jelölt a legsötétebb lezárást képviseli: a hetedik legtöbb fogadást az Éjkirályra tették. Meglepő, de az egyik, ha nem a legnépszerűbb szereplő, Tyrion csak utánuk következik a fogadóirodákban, éppen csak megelőzve Jon és Daenerys majdani és esetleges gyerekét. Utánuk Arya, Samwell Tarly, majd Cersei Lannister következik, és végül csak tizenharmadik helyen szerepel az esélyesek listáján Jamie Lannister, pedig ő szép lassan átkerült a legnagyobb rohadékok listájáról a már-már rokonszenvesek táborába, de azért azt kevesen hinnék el ezek szerint, hogy ezt végül majd a Vastrónon pihenheti ki.

És hogy mi ebben a kiábrándító?

Fogadni csak arra lehet, ki ül majd a Vastrónba, azaz ki hozza el a faék-egyszerűségű happy endet, ki lesz az egy, aki mindent visz. Pedig ha minden úgy ment volna tovább a hatodik és hetedik évadban is, ahogy az egész kezdődött, akkor garantálni lehetne, hogy ennél sokkal összetettebb lenne a sorozat vége is, nem egy egyszerű győztessel, inkább valami olyan lezárással, ami új dimenzióba helyez mindent. De Martin lassúsága vagy motiválatlansága miatt az ötödik évad után a tévések lettek azok, akik felültek a Vastrónra, és Martin kiszámíthatatlan nagyregényéből csináltak egy semmilyen gagyi hollywoodi megoldástól vissza nem riadó, sablonos fantasyt.

Martin története részben épp azért tudott annyira kiemelkedővé válni, mert elvetett mindent, ami szinte az összes többi népszerű sorozatban egyértelmű szabály volt. Például, hogy a legnépszerűbb szereplők nem halhatnak meg. Hogy ha valaki mégis meghal, az csak valami rendkívüli, évadzáró pillanat lehet. Hogy a legveszélyesebb szituációknak is legalább félsikerrel kell megoldódniuk. Hogy minden helyzetből van kiút, igazán brutális csalódásokra nem kell számítani. Hogy a bűnösök előbb-utóbb megbűnhődnek. Na, ez mind egyáltalán nem volt jellemző az első öt évadra.

A Martin-féle Trónok harca igazán emblematikus jelenetei azok voltak, ahol ezeket a határokat durván áthágták, elég az azokra az epizódokra gondolni, mint amikor rögtön az első évadban lefejezték azt a szereplőt, Ned Starkot, aki a megszokott dramaturgia szerint végül nemhogy a legnagyobb hős lett volna, hanem felmagasztosulva trónra lépett volna. Vagy ott volt a Vörös nász, amelyen teljes meglepetésre irgalom nélkül likvidálták a főszereplők és egyúttal a pozitív szereplők nagyobb részét. De nemcsak a halálokra kell gondolni: a Martin regényeit és elképzeléseit még követő epizódokban még egyértelmű volt, hogy ha valaki meghozott egy rossz döntést, akkor azzal megpecsételte a sorsát, és elindult a rossz döntés rossz következményei felé vezető, végzetes vagy legalábbis tragikus úton. Vagy egyszerűbben mondva: az első négy évadban még nem volt deus ex machina, még nem oldódtak meg egy csodával felérő fordulattal a nehéz helyzetek.

Így volt ez négy évadon át, és még az ötödik egyes cselekményszálaiban is (amelyek írásban még a korábbi regényekben jelentek meg), aztán jött a hatodik évad, Hollywood minden marhaságával együtt. A filmes alkotók Martinétól tökéletesen eltérő hozzáállását az a jelenet jellemzi a legjobban, amikor a magukat teljesen kilátástalan helyzetbe hozó, sarokba szorult és a biztos halállal szembenéző Havas Jonékat az mentette meg, hogy egyszer csak megjelent a horizonton a hős Daenerys, aki ezer mérföldről gyorsan odaröpült hozzájuk, és hopp, minden jóra fordult. (Jó, az egyik sárkány ezzel nem értene egyet.) És a hatodik-hetedik évadban úgy vigyáznak a szimpatikus főszereplőkre, mint a hímestojásra – jellemző, hogy a kivételt jelentő Hodor vagy Shireen sorsát még Martin mondta tollba. Rajtuk kívül csak olyan fontosabb pozitív szereplőt öltek meg azóta, akiknek viszont az ég adta világon senki nem lepődhetett meg a sorsán: Margaery és Olenna Tyrell esetében elég logikusan következett a vég korábbi tetteikből.

Daenerys és Jon? Na ne!

Szóval sajnos amióta nem a kivételes és egyedi gondolkodásmódú George R. R. Martin írja a sorozatot, hanem a sablonos és kiismerhető gondolkodásmódú tévések, azóta bármilyen gagyi végkimenetel elképzelhető, még az is, hogy tényleg a legegyszerűbb verzió lép életbe, és majd Jon és Daenerys egymás kezét fogva, őszinte szerelemben lépdel az utolsó, naplementés képen a Vastrón felé, egyik oldalukon egy aranyos kissárkánnyal, a másikon meg az aranyos kis Tyrionnal, aki búcsúzóul még belemond egy viccesen ormótlan poént a kamerába, mondjuk a nászéjszakával és valamilyen potencianövelő varázsitallal kapcsolatban.

Hogy valójában mi lesz a sorozat vége, azt maga Martin sem tudja. Pletykaszinten annyit rebesgetnek, hogy „keserédes” lesz a lezárás, és hogy nem fogják elárulni, mi a különbség Martin eredeti elképzelései és a sorozatfinálé között, nehogy ettől rosszabbul fogyjon a könyv – sőt, amilyen tempóban Martin (nem) halad, még akár a sorozatot látva is módosíthat a saját elképzelésein.

Mi mindenesetre körbekérdeztünk az Index szerkesztőségében, hogy ki milyen végre számít, és ki szerint nagyjából mi fog történni az utolsó évadban. A legrészletesebben és talán legeredetibben Stöckert Gábor dolgozta ki a maga teóriáját, ami valahol érthető, mivel ő a záró évadra készülve újranézte az eddigi hetvenvalahány órát a sorozatból. Szerinte a következő fog történni a nyolcadik évadban:

"A Másokat sikerül majd legyőzni, de iszonyatos áldozatok árán, a Vastrón pedig, amiért a háború elindult, megsemmisül, senki nem ül rá. Ezzel együtt a Hét Királyság is átalakul, ami akár azt is jelentheti, hogy egyes királyságok el is tűnnek a térképről a kataklizmában. A két Stark-lány közül az egyik meghal, és hogy jobban fájjon, Arya lesz az, Sansa viszont végre kap egy igazi férjet – nem lenne rossz, ha ez az első kényszerházasság után egy szívből jövő lenne Tyrionnal. Havas Jon halála biztosra vehető, hiszen ő csak haladékot kapott a vörös papnőtől, Cersei viszont fizikailag és/vagy mentálisan megrokkanva, de túléli az évadot, ahogy túlél Tyrion is, ráadásul a sok eddigi szenvedés után pozitívan is jön ki az egész történetből. Nem fog viszont semmi változni a legnagyobb játékos, Varys helyzetében: ő a legutolsó részben is ugyanolyan makulátlanul fog sündörögni az aktuális uralkodó körül, mint a nyolc évadban bármikor. Daenerys viszont megelégeli a tengeren inneni életet, és visszahajózik oda, ahonnan jött, még az sem kizárt, hogy egy khal oldalán. Az összes sárkány, a Hegy, a Véreb, Jamie és Bronn mind meghalnak." (stöckert)

Egészen meglepő viszont, hogy kollégáink mennyire nem hisznek Havas Jon és Daenerys bimbózó szerelmében, persze az is lehet, csak mindenki abban reménykedik, hogy egy ekkora giccset azért nem mernek bevállalni az alkotók. Ilyen értelemben Gőzsy Kati a legkegyetlenebb:

"Havas Jon fogja megölni őt a nő szívébe mártott sárkánykő-karddal, ezzel teljesítve be a szerelmének tragikus végére vonatkozó jóslatot. Igaz, ha Jon végül a gyilkosa is lesz, azért előbb még teherbe ejti Daeneryst, és a gyerek még meg is születik a gyilkosság előtt. Előbb viszont Daenerys helyett már más üli meg a sárkányokat a csatában: a terhes asszonyt Jon helyettesíti, a másik bátor harcos pedig Tyrion lesz a másik sárkány hátán, esetleg Gendry, akiben van némi Targaryen-vér. Cersei szintén szülni fog, de nem épp egy boldog jelenetben: mivel egy boszorkány jóslata szerint őt a testvére öli meg, belehal abba, hogy életet ad testvére, Jaime gyerekének. A történet többi részében Jaime végül összefog a Starkokkal, és a tetteivel rászolgál, hogy ne csak királyölő legyen a neve mellé írva a hősök könyvében, aztán ad egy pofont a giccsnek ő is, amennyiben Brienne karjaiban hal meg. Arya, Sansa és Gendry túlélnek, mert jó érzékkel összefognak, habár e közben lehet, hogy Gendryt valamilyen cél érdekében mégiscsak feláldozzák. Az Éjkirállyal Havas Jon fog végezni, és nem is akárhogyan: Bran lesz az, aki az Éjkirály bőrébe bújik, így az ő megölése Bran feláldozásával is jár. Az Éjkirály halálával viszont elpusztul a sárkánya és az általa létrehozott sereg nagy része is. A Vastrónra Jon ül, a halála után pedig Daeneryssel közös gyereke követi. (Gőzsy Kati)

Janecskó Kata is a Jon+Dany álompár lelkes ellendrukkere:

"A férfi el fogja árulni a nőt, de ezt nemes indokból fogja tenni: például meg kell mentenie valamitől Daeneryst, és ennek az az egyetlen módja, hogy elárulja őt. De mindez hiába, mert úgyis mindketten meghalnak. Cersei halálát nem Jamie okozza majd, hanem fordítva, Cersei pedig másik testvérétől, Tyriontól kapja meg a méltó büntetését, de nem halál, inkább valamiféle senyvedés formájában. A Vastrónra Tyrion ül majd, de nem azért, mintha céltudatosan erre törekedne, pláne nem azért, mert valakit elárulna vagy hátba támadna, hanem valamilyen rajta kívülálló körülmény miatt alakul majd így." (janecskó)

Földi Gábor Daenerys és Jon sorsára vonatkozó jóslatán ezek után már senki nem lepődik meg:

"Ők ketten előbb-utóbb egymás ellen fordulnak, aztán meg is halnak. Cersei viszont életben marad, de csak azért, hogy szenvedjen, a nézők pedig azért fognak szenvedni, mert Jaime akkor fog meghalni, amikorra már mindenki egészen megszerette őt. Meg azért, mert Tyrion is meghal, akit eddig is mindenki szeretett. Bran és Jon közös erővel győzik le az Éjkirályt, de a végén még Samwell Tarly is befut, és ugyanakkora hős lesz, mint névrokona, Samu volt a Gyűrűk urában. A lezárás egyáltalán nem lesz egyértelmű, és az utolsó rész után az emberek jobban fognak anyázni, mint a Maffiózok végén." (fega)

Trencsényi Ádám már egyenesen úgy fogalmaz, nagyon bírná, ha tönkremenne Jon és Daenerys bimbózó kapcsolata, miután mindenki megtudja, hogy Jon a Vastrón örököse, ők pedig rokonok.

"Daenerys majd rájön, hogy minden, amit idáig tett, felesleges volt, mert jog szerint nem lehet királynő, Jon viszont nem akar majd király lenni, de azért kelletlenül el fogja fogadni a sorsát, és a végén ő lesz a Hét Királyság uralkodója. Ettől viszont lehet, hogy Daenerys fog berágni, ami nem vezet máshová, mint a halálához. Persze mindez csak akkor érdekes, ha legyőzik a Mások seregét, amihez kellene rengeteg sárkánykő-fegyver és nem kevés szerencse. Azért mégis valószínűbb, hogy sikerrel járnak, mintsem fordítva, hogy a végén az Éjkirály üljön a Vastrónon." (trencsényi)

Ebben egyetért Zsuppán András is:

"A tavasz ígéretével fog véget érni a sorozat, persze sok fontos és kedvelt szereplő halála után. Cersei talán sárkánytűzben fogja végezni, Jamie pedig el fog esni a Másokkal vívott küzdelemben. Azt nem hinném, hogy Jon és Daenerys boldogan élnek, amíg meg nem halnak: valószínűbb, hogy mindketten odavesznek, Jon például úgy, hogy az élete árán legyőzi az Éjkirályt. Bár Varys eddig ügyes manőverezéssel elkerült minden bajt, végül rá is erőszakos halál vár, Királyvár és a Vastrón pedig elpusztul. Ha a Stark gyerekek közül valakinek meg kell halnia, akkor Bran lesz az, ha a tévések kíméletesek velünk, és Arya, ha a könnycsatornáinkat akarják megtámadni." (zsuppán)

Sajó Dávid szerint Tyrion ül majd a Vastrónra, és ő is osztja azt a gondolatot, hogy a Hét Királyság átalakul:

"Észak függetlenné válik, mégpedig Sansa vezetésével, a Falat pedig nem építik újjá, hanem összefognak a vadak és a falon inneniek. Jon és Daenerys meghalnak, Cersei viszont túléli és szenvedni fog. Egy slusszpoén is lesz a sorozat végén: úgy tűnik majd, hogy Arya is meghalt, aztán az utolsó utáni jelenetben kiderül, hogy megint Essosban császkál kétméteres fekete rabszolgának álcázva." (sajó)

Hogy mindebből mennyi valósul meg, az hamarosan kiderül. Az utolsó epizód után újra elővesszük majd kollégáink jóslatait, és megnézzük, volt-e bárki, aki tudott úgy gondolkodni, mint – ha nem is Martin, de – a Trónok harca magukra hagyott alkotói.

