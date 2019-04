Segített a romániai forradalom idején? Jelentkezzen!

A szentesi Koszta József Múzeum idén ősszel nagyívű, közel fél éves tárlatot tervez bemutatni Ceaușescu-hagyaték munkacímmel. A tervek szerint ezzel az 1989-es temesvári forradalomnak szeretnének emléket állítani a 30 éves évforduló kapcsán. "A Csongrád megyei emberek áldozatvállalását helyezzük előtérbe, azt a missziót, amely az országban egyedülálló volt" - írja a múzeum. Hozzáteszik, hogy minderről azonban nem lehet beszélni Ceaușescu 1965 és 1989 között tartó diktatúrájának említése nélkül.

Fotó: délmagyar.hu Tóth Sándor

Fontosnak tartják azt is, hogy "ennek a forradalomnak van egy vértanúja is, egy hódmezővásárhelyi férfi, Tóth Sándor, aki tehertaxijával adományt szállított Aradra. Sajnos lelőtték, életét adta a román forradalomért. Talán hétköznapjainkban méltatlanul keveset foglalkozunk személyével. Szeretnénk majd neki is emléket állítani a kiállítással".

Bár a kiállítás még csak az előkészítési szakaszban jár, a szervező muzeológusok szerint a szentesiek nagyon érzékenyen reagáltak a témára. "Minden múzeumlátogatót, így a közvéleményt is szeretnénk ezúton megnyugtatni, hogy nem egy szélsőséges és politizáló kiállítást hoz létre a közgyűjtemény" - írják.

Egy felhívást is közzétettek: keresik azokat, akik bármilyen munkát teljesítettek a 89' decemberi események idején, segítve a határon túli magyarokat vagy román állampolgárokat ételadományokkal, vérszállítmányokkal, vagy egyéb módon. A jelentkezéseket a Koszta József Múzeum elérhetőségein várják május végéig.

Fotó: Maszol.ro Temesvári utcakép (1989 december)