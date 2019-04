Bródy János: A hazaszeretet nem egyenlő a regnáló kormány szeretetével

Bródy János az ATV Egyenes beszéd című műsorában vendégeskedett, ahol nemcsak a frissen megjelenő kislemezéről, de néhány közéleti kérdésről is beszélt.

Az eddig csak a Youtube-on elérhető, most kislemezen is megjelent dala címe az Akit a hazája nem szeretett, így értelemszerűen a hazaszeretetről is beszélgettek.

Bródy a félreértések elkerülése végett elmondta, hogy a dal nem róla szól, nem önéletrajzi indíttatású, ő úgy érzi, ő szereti a hazáját. A dal azokról a százezrekről szól, akiknek valaha el kellett hagyniuk Magyarországot, mert úgy érezték, a hazájuk nem szereti őket, nem tudnak benne boldogulni.

„A hazaszeretet az semmiképpen sem az éppen regnáló kormány szeretetét jelenti" - mondta Bródy a műsorban. Azt szeretné, ha nyilvánvaló lenne, hogy a hazaszeretet az nem egy politikai ideológia szeretetét hanem egy kultúra, egy hagyományrendszer, egy nyelv, egy nép szeretetét jelenti.

Március végén Bródy egy rövid posztban jelentette be, hogy elmarad az évek óta tervezett bemutatója az Operettszínházban. A Molière életéről szóló prózai Bulgakov-darabot, a Képmutatókat vitték volna színre zenés formában, de a februárban kinevezett új főigazgató, Kiss-B. Attila elkaszálta a darabot.

Erről azt mondta a műsorban, hogy nem tudja, hogy politikai okokból dobta-e az Operettszínház a darabot, vagy mert a darabbal lett volna valami problémája, az biztos, hogy az új főigazgató elképzeléseinek nem felelt meg, de nem kapott túl részletes indoklást. Bízik benne, hogy találnak olyan helyet, ahol színpadra tudják állítani, mert gyakorlatilag kész van.