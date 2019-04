Elveszik a munkát? Itt a robot, ami megtanulta a hagyományos kínai festészetet

Victor Wong három év alatt építette meg és programozta be az A.I Gemini nevű robotot, amelyet a tusfestés technikájára tanított meg, írja az MTI.

A Far Side of the Moon elnevezésű projekt keretében a művész az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Holdról készült háromdimenziós képeivel, valamint a Csang'o-4 kínai űrszonda felvételeivel "táplálta" az algoritmust.

Az A.I Gemini átlagosan 50 óra alatt fest meg egy képet, amelyhez általában mindössze fekete tintát, vizet és kínai merítéses technikával előállított papírt használ. A robot algoritmusába foglalt véletlenszerűség miatt a művész sosem tudja előre, hogy milyen festmény fog születni. A robot egy képének ára jelenleg nagyjából 10 ezer font (3,7 millió forint) Londonban.