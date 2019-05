Az AC/DC és Terence Hill flippere is ott lesz az Index születésnapján

Hamarosan 20 éves lesz Index, amire a szerkesztőség kétnapos bulival, valódi kis minifesztivállal készül. A Dürer Kertben tartott eseményen sok minden más mellett lesznek például koncertek (Hiperkarma, Üllői Úti Fuck, Gustave Tiger, Fran Palermo és Dope Calypso), szakmázós beszélgetések, kiállítjuk a legjobb olvasói leveleket, a fotósaink legemlékezetesebb képeit, tortát vágunk, ünnepelünk, és a mostani cikkünkben egy újabb leplet is lerántunk: a buli helyszínére kitelepül a Flippermúzeum is.

Az éppen ötéves, újlipótvárosi flipperbarlang rövid idő alatt a Budapestre látogató turisták egyik legkedveltebb látványossága lett, amely a megnyitása évétől örök toplistás a Tripadvisor legjobb budapesti látnivalókat rangsoroló listáján, de cikkezett már róla többek között a New York Times, a Business Insider, a Traveller és a Pinball News, valamint forgatott róla a BBC, na és persze az Index is. Sőt, a Flippermúzeumot épp a napokban válogatta be az Independent a kontinens 30 legalulértékeltebb látnivalója közé – az első helyezett a berlini David Hasselhoff Múzeum lett.

Az éppen ötéves Flippermúzeum négy játékgéppel érkezik majd az Index 20 helyszínére: ebből a négy gépből három flipper lesz, egy pedig videojáték-kabinet. “Igyekeztünk a legnépszerűbb műfajokból (rockzene, sci-fi film, vintage) egyet-egyet szerepeltetni, emellett a három gép korban is viszonylag egyenletesen elosztva öleli fel a flippergyártás elmúlt majd fél évszázadát” – indokolta flipperválasztásait az Indexnek a múzeum.

A közelgő születésnapi buli apropóján bemutatjuk, hogy milyen gépekkel érkezik a Flippermúzeum a Dürer Kertbe. A cikkben ők maguk ajánlják az Index-olvasók figyelmébe a flippereket, amelyek természetesen szabad játékra lesznek állítva a helyszínen, vagyis a belépő megváltása után bárki játszhat majd rajtuk, természetesen ingyen.

Star Wars

Gyártó: Data East, 1992

“Ezt a gépet a népszerűségén kívül már csak azért is ajánljuk a szülinapra, mert a film hazai premierje pontosan kétszer annyi idős, mint az Index” – harangozta be a múzeum a Data East 1992-es Star Wars-flipperét, amelyből 1992 októbere és 1993 januárja között 10400 példány készült. “Idén 40 éve, azaz két évvel az amerikai premier után mutatták be Magyarországon a Csillagok Háborúja-trilógia első részét. És még egy 40-es szám: ennyi forintba kerültek a filmre a jegyek, messze az akkori átlagár felett. Még a sorozatban gyártott, hazai fröccsöntött 20 forintos Luke, Han, stb. akciófigurák is csak a 80-as években jelentek meg (ma már ezek is több ezer dollárt érnek a nemzetközi aukciókon), az eredetiek meg eleve méregdrágák voltak. Az első Star Wars-legók egyébként éppen az Index indulásakor, 20 éve kerültek forgalomba. Egészen 1992-ig kellett várnunk egy valódi Csillagok Háborúja-flipperre: ekkor hozta ki a Data East a Star Warst, amely többek között a Halálcsillagot, R2D2-t, a Mos Eisley kikötő kocsmazenéjét és a TIE vadászok süvítő hangját is felvonultatja.”

AC/DC

Gyártó: Stern, 2012

Az újabb generációs flippereket a Stern AC/DC-masinája képviseli majd az Index születésnapján. A gép az utóbbi évtizedek egyik legnépszerűbb flippere lett, a Flippermúzeum szerint kihagyhatatlan alapgép a flipperezéssel most ismerkedők, illetve a tapasztalt hardrock-mesterek számára is. A gépet a flipperek és videójátékok legnagyobb élő alakja, Steve Ritchie tervezte, a soundtrackje pedig 12 slágert vonultat fel az ausztrál bandától. “A dalválasztóban többek között olyan súlyos szerzemények között válogathatunk, mint a Highway To Hell, a For Those About To Rock, a You Shook Me All Night Long, vagy a Back In Black, hogy csak néhányat említsünk. Természetesen a gép dizájnja is a legnépszerűbb számokat idézi: az egyik rámpán például a Rock'n Roll Train zakatol (a Highway To Hell feliratú másik rámpa nyilván a pokolba vezet), emellett a célpontok között kilőhetjük a Thunderstrucket is. A pokol harangja, amelyet Brian Johnsonék minden koncerten megkongatnak (nyilván Hells Bells című számukra történő egyértelmű utalásként), miniatűr formában természetesen ezen a flippergépen is helyet kapott, és hangja találatokat jelez. A TNT detonátor és a lemezborítóról származó ágyú szintén jól megfér a pályán a rajongóknak (is) szóló egyéb csemegék mellett” – részletezi lelkiismeretesen a játékélményt a Flippermúzeum.

Sound Stage

Gyártó: Chicago Coin, 1976

Megvan az a jelenet az És megint dühbe jövünk című filmből, amelyikben Terence Hill a flipperre felugorva dönt brutális rekordokat? A gépet Sound Stage-nek hívják, és a Chicago Coin flippergyártó adta ki 1976-ban, két évvel a Bud Spencer-film bemutatója előtt. Eredetileg háromezer példány készült belőle, ám amikor a 2017-es Arcadián bemutatták a Sound Stage-et, a Flippermúzeumnak közvetlenül Amerikából kellett beszereznie a gépet, mert Európában nem találtak belőle egyet sem.

A film flipperes jelenetével kapcsolatban a múzeum nemrég egy kisebb rejtélyt is megoldott: “Terence Hill flipperezős jelenetében van egy érdekesség, amit a legtöbben eddig nem vettünk észre. Mielőtt a gengszterek megjelennének a nyerőgéppel és szétvernék Bob falatozóját, a Sound Stage flippergép fejüvegét egy maffiózó egy székkel betöri. És itt jön a csavar: ha figyelmesen nézzük a jelenetet, észrevehető, hogy ez a fejüveg nem is a Sound Stage-é, sőt, nem is hasonlít rá! Rövid keresés után egy 1975-ös chicagói gépet, a Gold Recordot azonosítottuk be a dizájn alapján. De talán ennél is érdekesebb, hogy amit a vandálok ezután felborítanak, az már ismét az eredeti Sound Stage, azaz a gép, amelyre felugorva Terence Hill rekordokat döntött (egészen pontosan "milliókat" csinált - az egyébként 5 számjegyű kijelzős - gépen). Az alkotók valószínűleg sajnálták bántani a ritkaságot, ezért váltottak a jelenetben az egyébként üres fejüvegre.”

Pac-Man

Gyártó: Midway, 1980

Ahogy korábban írtuk, a budapesti Flippermúzeum Index-buliba szállított négy gépe közül az egyik nem flipper lesz, hanem egy videojáték-kabinet, méghozzá nem is akármelyik: a szinte mindenki által ismert, igazi klasszikusnak számító Pac-Man. A sárga pöttyzabálót így harangozta be a múzeum az Indexnek: “A valaha készült legnépszerűbb arcade videójáték. Címszereplője Pac-Man, a történelme során a játéktermekben mintegy 2,5 milliárd dollárnyi aprót (is) felfaló, csillapíthatatlan étvágyáról ismert legendás figura. A gépet egyébként Japánban eredetileg Puckman néven adták ki 1980-ban, majd a Midway cég még abban az évben az Egyesült Államokban is hódító útjára indította.”

Az Index.hu 20. születésnapi rendezvénye május 16-án és 17-én lesz a Dürer Kertben, a buli részleteiről itt lehet tájékozódni. A Flippermúzeumról korábban ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.