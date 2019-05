Lebontják Európa leghírhedtebb lakótelepét

A harcot megnyertük, viszontlátásra

- ez a mondat állt a vörös molinón, amit Luigi de Magistris nápolyi polgármester kifeszített a város Scampia nevű negyedének egyik toronyházára. Scampia egész Európa egyik leghírhedtebb lakótelepe, ahol a Gomorrah című nagysikerű maffiasorozatot is forgatták. Akárcsak a filmben, a valóságos Scampiát is a bűnbandák uralják, és a telepen olyan viszonyok uralkodnak, ami inkább a harmadik világra, mint Nyugat-Európára jellemző.

A Gomorrah Roberto Saviano nagy sikerű könyve alapján készült, ami a helyi maffiát, a Camorrát mutatta be. A sorozatot többen az olasz Breaking Badként emlegetik, 2014-ben indult, és jelenleg a negyedik évadában jár. A kritikusok és a közönség egyaránt imádta, de Nápoly imázsának egyáltalán nem tett jót, mivel az egyébként is súlyos gondokkal küzdő várost Európa egyik legveszélyesebb helyeként mutatta be.

Scampiát azonban nem a tévésorozat miatt ítélték bontásra, hanem maguk a lakók követelték a városvezetéstől, hogy számolják fel a lakótelepet, mivel nem látták esélyét annak, hogy valaha is élhető, biztonságos lakókörnyezetté váljon. Scampia részben az elhanyagoltság, a közterületek és a betonmonstrumok rossz állapota, a sötét, disztópiába illő belső udvarokon gyűlő szeméthegyek miatt volt élhetetlen, de ennek az állapotnak a kialakulásához a negyed súlyos tervezési hibái is hozzájárultak.

A városszéli, rosszul megközelíthető környéken hét hatalmas tömb épült fel Franz di Salvo nápolyi építész tervei szerint 1965 és 1980 között. Di Salvo a modern mozgalom alapítója, Le Corbusier elveit követte a tervezés során, és azt mondta, Scampia tiszta, modern otthonokat fog kínálni mindenkinek (case per tutti).

A tömbökben egyenként 210-240 család élt, vagyis egy kisebb városka lakossága. Az építész úgy gondolta, a szűk folyosók és udvarok révén újrateremtődik az olasz óvárosok szoros családi, baráti közösségeinek világa. Csakhogy Scampia a valóságban nyomasztó betonlabirintus volt, ahol elharapózott a bűnözés, és az emberek reménytelen szegénységben éltek. 1980-ban egy földrengés után a negyedbe sok illegális lakásfoglaló, squatter költözött be. Hivatalosan lakóinak 70%-a munkanélküli volt, de a valóságban sokan a maffiának dolgoztak, főként a drogkereskedelemben és -terjesztésben.

A különös formájuk miatt vitorláknak (le vele) nevezett tömbök közül hármat már 1997 és 2003 között lebontottak, de a többezer lakó kiköltöztetése, új lakáshoz juttatása hosszadalmas folyamat volt, ami mostanra ért véget. A tervek szerint mindössze egy tömb marad meg, amiből teljes felújítás irodákat alakítanak ki, Scampia többi része helyén utak és parkok lesznek. A bontás azonban nem lesz igazán látványos, mert a tömböket nem felrobbantják, hanem gépekkel lassan szétmorzsolják.

A Gomorrah ötödik évada 2020-ra vagy 2021-re várható, de ehhez már új forgatási helyszínt kell az alkotóknak keresniük.