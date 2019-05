Harvey Weinstein megállapodhat az áldozataival

A New York Times több forrása szerint 44 millió dolláros megállapodásra készül Harvey Weinstein.

A kegyvesztett producert New Yorkban vádolták meg két rendbeli szexuális zaklatással, de összesen több, mint 80 nő vallotta be a nyilvánosság előtt, hogy Weinstein zaklatta, molesztálta őket, vagy visszaélt a hatalmi helyzetével. A nők között olyan hírességek is vannak, mint Ashley Judd vagy Lupita Nyong'o.

A New York Times megjegyzi, hogy szimbolikus üzenete lehet a megállapodásnak, hiszen ez a két ügy az, ami miatt Weinstein a bíróság előtt bűnhődhet.

2018-ban a terítéken volt egy áldozati alap létrehozása, amivel kapcsolatban 90 millió dolláros összeget emlegettek. A mostani megállapodás szerint 30 millió dollárt kapnának az áldozatok, Weinstein hitelezői, illetve Weinstein egykori cégének alkalmazottjai. A maradék 14 millió a jogi költségekre menne.

Harvey Weinstein volt Hollywod egyik legnagyobb hatású producere, akinek a keze alól olyan filmek jöttek ki, mint a Ponyvaregény, a Szerelmes Shakespeare és A király beszéde. A szexuális zaklatási ügyei 2017-ben láttak napvilágot a New York Times és a New Yorker cikkeiben, a vádak indították el világszerte a #metoo-mozgalmat is. Weinstein bátyjával közös cége, a Weinstein Company 2018-ban csődöt jelentett, de több befektető is érdeklődött, hogy felvásárolnák a cég eszközeit.