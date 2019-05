Fröccsöntött Apollók egy kopott zsinagógában

A hányattatott sorsú tatai zsinagóga közel negyven évig volt a Szépművészeti Múzeum antik szobormásolatainak bemutatóhelye. Olyan klasszikusokat őriztek itt, mint a Rondanini Medusa, a Piombinói Apollo, a Vadkan vagy a Tövishúzó fiú - csak éppen nem az eredetiket, hiszek azok felbecsülhetetlen értékű remekművek, hanem azokat a századeleji gipszmásolatokat, amelyek a második világháborúig a budapesti múzeumban voltak, majd Tatára kerültek száműzetésbe. És ma már ezek sincsenek itt, mert a gipszek újabb vándorútra indultak, és az üres épületben a másolatok másolatai vendégeskednek: porcelán kópiákat gyűjtöttek össze a zsinagóga kék dekorációval ellátott kistermében.

A holokauszt óta üresen álló tatai zsinagógát először fel akarta vásárolni a helyi kórház, majd lebontásán gondolkoztak, végül a muzeológia mostohagyermekei, a szobormásolatok mentették meg: az épület 1977-től közel negyven éven át a Görög-Római Szobormásolatok Múzeumaként működött. Tavalyelőtt azonban a Liget Projekt keretén belül elszállították az itt őrzött gipszszobrokat, hogy a komáromi Csillag erődben alakítsanak ki új otthont az egyesített, közel 350 darabos kópiacsaládnak.

A Szépművészeti mostohái

A szobormásolatok története a 19. századig nyúlik vissza, a század közepére ugyanis a nagyobb városok, például Berlin vagy London vezető múzeumai már mind rendelkeztek szobrászattörténeti másolatgyűjteménnyel. A korszellemnek megfelelően Magyarországon is felmerült az igény az antik művek bemutatására, és a jórészt Németországból megrendelt, 400-450 darabból álló gyűjtemény 1904-ben került az újonnan átadott Szépművészetibe. Jó darabig a szoborgyűjtemény alkotta a múzeum gerincét, azonban évről-évre egyre nőtt a saját, eredeti tárgyak száma, és a gipszek is fokozatosan kimentek a divatból. 1945 után a múzeum raktárába kerültek - mármint ami megmaradt belőlük, mivel II. világháború alatt a másolatokat nem, csak az eredeti műkincseket mentették. Végül a múzeum már a kidobásukat fontolgatta, ekkor fogadta be a gyűjtemény egy részét (a Michelangelo-szobrokat) a kecskeméti, az antik gyűjteményt pedig a tatai ex-zsinagóga.