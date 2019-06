A melegházasságos rajzfilmet a tévé helyett egy templom vetíti le

Melegházasság miatt betiltott rajzfilmrész nyilvános vetítését hirdette meg egy alabamai metodista gyülekezet.

Az animált állatgyerekek hétköznapjairól szóló Arthur című rajzfilmsorozat 22. évadának nyitóepizódjában a főhőst az iskolában tanító Mr. Ratburn vezeti frakkban oltár elé a szintén frakkot viselő párját, Patricot. Hiába üdvözölték sokan az Arthur alkotóinak nyitottságát az évadnyitó kapcsán, az USA második legkonzervatívabb államában az Alabama Public Television nem vetítette le ezt a részt. Az APT ehelyett egy régebbi epizódot tűzött műsorra, a csatorna programigazgatója szerint azért, mert nem akarták, hogy a szülők bizalma megrendüljön a csatornában.

Az Egyesült Metodista Egyház birminghami gyülekezete azonban úgy látszik, az APT-vel ellentétben nem tart a konzervatív szülők haragjától. Június 15-én a birminghami templomhoz egy esküvői bulival egybekötött ingyenes mozizásra hívják az alabamaiakat, itt fogják levetíteni a Mr Ratburn and the Special Someone című részt, amely Alabamában eddig nem kerülhetett képernyőre - adta hírül az Alabama Local News. Az eseményt a Sidewalk Film Festival része lesz, a szervezők esküvői tortával, szénsavas almalével és egyéb meglepetés rajzfilmekkel csábítják az érdeklődőket.

A több mint 22 éve sikeres amerikai rajzfilmsorozat melegházasságot is ábrázoló része Amerikában május 13-án, szinte percre pontosan ugyanakkor ment le, amikor Kövér László egy fórumon azt mondta: a „normális homoszexuálisok” alkalmazkodni próbálnak inkább, nem akarnak egyenrangúságot, és szerinte nincs különbség a pedofilok és az örökbefogadást követelő melegek között.

Nem ez volt egyébként az első hasonló eset az Arthur és az alabamai köztévé viharos kapcsolatában: az APT azt a 2005-ös részt sem volt hajlandó levetíteni, amikor a Buster nevű nyúl egy olyan barátját látogatta meg, akinek két anyukája volt.

Egy felmérés szerint Alabama a második legkonzervatívabb állam az USA-ban: a lakossága 48%-a konzervatív, aminél csak Mississippiben vallják többen ilyen gondolkodásúnak magukat (50%). Az állam legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy olyan abortusz-törvényt fogadott el, amely akkor is börtönnel bünteti a terhességet megszakító orvost, ha a kiskorú nőt a saját rokona erőszakolta meg.