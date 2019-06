A Stenk Podcast nyolcadik adásában a Szabó Benedek és a Galaxisok két tagja, Sallai László és Szabó Benedek volt a vendégünk, akikkel többek között a 2010-es évek magyar lo-fi hullámáról, Kispál és a Borz-, illetve Európa Kiadó-feldolgozáslemezekről és a jelenlegi magyar könnyűzene vidéki helyzetéről beszélgettünk. Az adásból kiderül, hogy Szabóék a Kaláka 50. évfordulójának alkalmából egy rakás magyar underground zenekarral feldolgozáslemezt készítenek, és arról is beszélnek, hogy egy ideig miért volt olyan nehéz kapcsolatuk a saját közönségükkel.

Az adásból közlünk egy részletet, de az olvashatóség és érthetőség érdekében kicsit megszerkesztettük.

Egy ilyen Kaláka-feldolgozáslemez esetében NKA-támogatás szóba sem jöhet?

Szabó Benedek: Én elleneztem, és ennél a lemeznél nincs is NKA-támogatás. Egyébként is elég ellenséges vagyok ezzel kapcsolatban, de azért nem vagyok olyan elzárkozó. Ettől függetlenül, ha az ember elmegy vidékre játszani, akkor megkerülhetetlen az NKA-támogatás, mert ezek a klubok ebből működnek. Lehetsz te nagyon punk, de amiből téged kifizetnek vidéken, az is ebből van.

Politikai beállítottságtól függetlenül etikus elfogadni NKA- vagy Hangfoglaló-támogatást úgy, hogy egyébként rengeteg zenekarnak óriási segítség akár 3-5 százezer forint?

SZB: Ez olyan, minthogy "Fú, mentolos cigit szívsz? Nem baj, elszívom." Szerencsésebb helyeken nem kéne kérdésnek lenni, hogy elfogadsz állami támogatást kezdő zenekarként, vannak olyan országok, ahol ez teljesen normális, és nincs negatív konnotációja. Magyarországon van. Én tényleg nagyon elutasító vagyok, de azt is megértem, hogy jól jön azoknak, akik klipet vagy lemezt akarnak felvenni, mert piaci alapon semmi sem működik.

Nekem inkább az a bajom, hogy a klubtámogatások esetében néha a közönség mint zavaró tényező jelenik meg. Elmész egy fiktív vidéki városba, ahol a klub vagy akár a zenekar is kapott NKA-támogatást, és a klub a pénzénél van, akárhányan jönnek el. A zenekar is pénzénél van, akárhányan jöttek el. Volt értelme az egésznek? Igazából semmi.

Kicsit olyan, mint a magyar foci, hogy vannak szép stadionok, a játékosok sok pénzt keresnek, csak a nézőket nem érdekli az egész.

Sallai László: Az a legnagyobb baj, hogy van egy csomó vidéki hely, ahol van egy-két ember, aki tényleg tesz azért, hogy a saját városában valami megmozduljon, és ezek az emberek nem a támogatások miatt csinálják, hanem mert van bennük valamiféle belső motiváció. Viszont nagyon sok olyan hely van, ahol nem tesznek semmit azon kívül, hogy kirakják a Facebookra az eseményeket.

SZB: Van, aki oda se rakja ki.

SL: Ez tényleg egészen elszomorító. Ha már ilyen források a rendelkezésünkre állnak, és kimegy a támogatás, akkor egyszer meg lehetne próbálni piaci alapon fenntartani az egészet. Mert nekem van egy olyan gyanúm, hogy ha ezek a támogatások elfogynának, lennének zenekarok, amik megszűnnének.

Nektek van olyan zenekarotok, ami megszűnne NKA-támogatás nélkül?

SL: Nekünk nincs. És ezt nem azért mondom, mert mi annyira tökös csávók vagyunk, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ezeket a támogatásokat ki lehet használni, és vannak olyan projektek, amelyek ezek nélkül nem maradnának életben.