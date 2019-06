Először nyert kerekesszékes színész Tony-díjat

Ali Stroker színésznő történelmet írt a 73. Tony-díjátadón, melyen minden évben a legjobb színházi teljesítményeket szokták díjazni. Ő volt az első kerekesszékes színész, akit egyáltalán jelöltek díjra az elmúlt 73 év alatt, és ugye nyert is, amivel duplán beleírta magát a történelemkönyvekbe.

Stroker a The Glee Projekt című realityben tűnt fel 2012-ben, amiben a Glee című tévésorozatba kerestek új szereplőket. Másodikként végzett, de így is bekerült a nálunk is bemutatott, gimis énekkarról (meg sok minden másról) szóló sorozatba. 2014-ben a Cotton című filmben szerepelt, és egy Faking It című MTV-sorozatban, majd 2015-ben ő lett az első színésznő aki kerekesszékben ülve játszhatott egy Broadway-darabban.

2017-ben újabb tévsorozat jött (Ten Days in the Valley), majd 2018-ban kapta meg a egy klasszikus musical, az Oklahoma! egyik női mellékszerepét. A darabot 2019-ben a Broadway Circle in the Square színháza is műsorra tűzte, így kaphatott jelölést, majd díjat is teljesítményéért.

A kétévesen, autóbalesetben lebénult színésznő köszönőbeszédében azt mondta, hogy a díj minden olyan gyereké, aki valaha is azt érezte, hogy bármilyen fogyatékossága is megakadályozza abban, hogy elérje azt, amire képes. A 31 éves Stroker kategóriájában Lilli Cooper és Sarah Stiles (Aranyoskám), Amber Gray (Hadestown), és az Oklahoma! egy másik színésze, Mary Testa szerepelt.

A gála nagy nyertese a Orfeusz és Euridiké történetét feldolgozó Hadestown volt nyolc díjjal. Az amerikai színházi életet nem ismerőknek a legjobb drámai férfi alakításért járó mezőny mondhatott a legtöbbet, itt Bryan Cranston (Breaking Bad) nyert a Network, azaz Hálózat című darabért, ami az 1976-os Sidney Lumet-film feldolgozása volt.

Cranston mellett ebben a kategóriában jelölték Adam Drivert (Star Wars VII-VIII-IX) a Burn This-ért és Jeff Danielst (Híradósok) a Ne bántsátok a feketerigót legújabb feldolgozásáért.