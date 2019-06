Szabadság, de nem a szokásos nyári

Szeptember végén négynapos világirodalmi fesztivál lesz Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és a Magyar Irodalmi Jogvédő és Jogkezelő Egyesület szervezésében, jelentették be a szervezők hétfőn. Szerintük vannak ugyan fontos irodalmi fesztiválok Magyarországon, de hiányzik közülük egy olyan, aminek a középpontjában a világirodalom áll, és aminek esélye van nemzetközileg is jegyzett irodalmi fesztivállá kinőnie magát. Ha a terveik valóra válnak, ez lesz a PesText – Borders and Bridges Nemzetközi Irodalmi Fesztivál.

A PesTexten kiemelt figyelmet kapnak a más nyelven író magyar alkotók. Így a program részeként hazalátogat Németországból Terézia Mora író, műfordító, az Egyesült Államokból Barabási Albert László hálózatkutató, míg Nagy-Britanniából Tibor Fischer, hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón. A rendezvényen, aminek az A38 hajó ad otthont, az irodalmat a hagyományostól eltérő eszközökkel igyekeznek bemutatni, a szervezők különféle performanszokban, képzőművészeti és zenés programokban is gondolkodnak (a zene és az irodalom találkozása szintén nem újkeletű dolog, gondoljunk csak a kortárs írók, költők és zenészek együttműködésével évek óta tartó, és már két cd-t megjelentető Rájátszásra).

A PesTextre a hazalátogató, külföldön élő és publikáló magyar szerzők mellett Indiából, Izraelből, Törökországból, Horvátországból, Szerbiából, Észak-Macedóniából és Ausztriából érkeznek alkotók.

A program része emellett egy irodalmi pályázat is. Neked mit jelent a szabadság? címmel hirdették meg, a szerzők maximum 8000 leütéses szövegben írhatnak a témáról. A pályaművekből fiatal írók választják ki a 11 legjobbat, ezek közül a shortlistre került írások közül egy szakmai fődíjat, egy pedig közönségdíjat kap. A két díjazott novellát emellett lefordítják angol, cseh, lengyel és szlovák nyelvre, valamint megjelenik a fesztivál kiadványában is. A beküldési határidő július 31., a pályázatról és a PesTextről részletek a hivatalos Facebook-oldalon olvashatók.