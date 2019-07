Világörökség lett a Köcsög-síkság és a Guggenheim Múzeum épülete is

Több mint húsz kulturális helyszínnel bővült a világörökségek listája a pénteki bejelentések óta. Az UNESCO Világörökség Bizottsága július 10-ig, szerdáig, ülésezik Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban, ahol a szervezet az új világörökségi helyszínek elfogadásáról dönt, valamint frissíti a veszélyeztetett helyszínek listáját.

A szervezet a múlt héten már elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében Budapest a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára kerülhet, ha a magyar kormány fél éven belül nem teszi meg a megfelelő lépéseket többek között a Budai Vár, a MOL-felhőkarcoló és a Liget-projekt ügyében.

A bakui konferencián hozott döntések értelmében (a pénteki bejelentéseken túl) hétfőig világörökségi címet kapott/kaptak:

a Mianmar területén található Bagan ősi városa, mely a 11-13. században a Pagan Királyság fővárosa volt, és amely a buddhista művészet, illetve építészet számtalan emlékét őrzi,

Dél-Korea kilenc szovontja, azaz a Csoszon-dinasztia neokonfucionizmust képviselő oktatási intézményei,

a Németország és Csehország területén áthaladó Érchegység bányászati emlékei,

a 14. századtól kiépített augsburgi vízellátási hálózat,

a csehországi Kladruby nad Labem Habsburg ménesfarmja,

a lengyelországi Krzemionki prehisztorikus kvarcbányaegyüttese,

a Japánban lévő Mozu-Furuicsi kora középkori temetkezési hely,

a Bahreinban lévő, az időszámításunk előtt 2050 és 1750 között emelt Dilmun temetkezési halmok,

az ausztráliai Budj Bim kultúrtáj,

a kínai Liangcsu város régészeti romjai,

az indiai Dzsaipur városa,

az indonéz Sawahluntóban megtalálható Ombilin szénbányászati emlékek,

a több ezer különleges, több mint kétezer éves kőkorsóról híres laoszi Köcsög-síkság,

a portugáliai Mafra-palota barokk uralkodói rezidencia,

a pszkovi ortodox templomok Oroszországban, a Velikaja-folyó partján,

a kanári-szigeteki Risco Caido a vulkanikus táj barlangokkal,

az Anglia északnyugati részén található Jodrell Bank, amely 1945 óta a világ egyik vezető rádiócsillagászati obszervatóriuma,

a Kaukázus lábánál fekvő történelmi város, Seki központja Azerbajdzsánban, amelyet a 18. században építették újjá egy természeti katasztrófa után,

az észak-olasz Conegliano-Valdobbiadene prosecco bortermelő vidék, ahol teraszos szőlőműveléssel termesztik a proseccóhoz szükséges szőlőt,

a 20. századi amerikai építész, Frank Lloyd Wright organikus építészetének olyan kiemelkedő alkotásai, mint a pennsylvaniai Mill Runban álló Fallingwater ház, a wisconsini Madisonban álló Herbert és Katherine Jacobs-ház, valamint a New York-i Guggenheim Múzeum.

A múlt héten az Index is beszámolt arról, hogy Babilon romjai és Burkina Faso ősi vasfeldolgozó helyei mellett öt másik helyszín is a világörökség részévé vált. A részben magyar érintettségű jelölésről továbbra sem született döntés: az egykori Római Birodalom védelmét szolgáló limes maradványai Németország, Ausztria, Szlovákia és Magyarország területén is megtalálhatóak.

Az UNESCO Világörökség Bizottsága szerdáig tanácskozik Bakuban.

(Borítókép: Köcsög-síkság, Laosz / Getty Images)