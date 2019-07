Már egy ideje a magyar mozik is vetítik a Pókember: Idegenben című filmet, ami nem csak a karakter legújabb szólófilmje, hanem a Nagy Marvel Univerzum legutóbbi szakaszának lezárása is. Miközben a Tom Holland által játszott karakter már egy csomó Bosszúállók-filmben bizonyított, és az első szólófilmjét is imádtuk, a mostani történet megítélése már egyáltalán nem ennyire egyértelmű.

A Kultrovat Podcast legújabb adásában éppen arra keressük a válaszokat, hogy az ezredforduló óta már két rebooton is áteső Pókemberről ki lehet-e jelenteni, hogy ismét elfáradt, és sürgősen szükség lenne valami vérfrissítésre, vagy még mindig működik a középiskolai drámába bújtatott szuperhősös akcióvígjáték bája.

Az adásban Lengyel-Szabó Péter, Iván András és Sajó Dávid beszélgetnek a Pókemberen kívól többek között arról is, hogy mi lesz a következő évek Marvel-filmjeivel, mit jelentenek a stáblista utáni jelenetek, és mennyire élveztük Jake Gyllenhaal alakítását.

