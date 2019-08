Meghalt Toni Morrison, A kedves és a Nagyonkék szerzője

Nyolcvannyolc éves korában meghalt Toni Morrison amerikai írónő, aki az első afroamerikai női szerzőként nyerte el 1993-ban az irodalmi Nobel-díjat, írja az MTI a kiadója közlése nyomán.

A Nagyonkék, a Salamon-ének, A kedves és a Dzsessz című regények szerzője, illetve a fekete Amerika megjelenítője hétfő este halt meg egy New York-i kórházban.

Toni Morrison az Ohio állambeli Lorainben született egy négygyerekes munkáscsaládban, Chloe Anthony Wofford néven. Gyerekkorától élénken érdeklődött az irodalom iránt, Tolsztoj és Jane Austen voltak a kedvenc írói. 1949-től a washingtoni Howard Egyetemen hallgatott angol nyelvet és irodalmat, keresztnevét ekkor változtatta Tonira. 1953-ban a Cornell Egyetemen tanult tovább, bölcsészdoktori fokozatot szerzett, majd a texasi Southern Egyetemen, illetve a Howard Egyetemen tanított.

1958-ban férjhez ment Harold Morrison jamaicai származású építészhez, akitől két gyermeke született. 1964-ben elváltak, Toni ekkor egy kis syracuse-i kiadó munkatársa lett, majd 1967-től a New York-i Random House könyvkiadó szerkesztőjeként fontos szerepet játszott a fekete írók megismertetésében. 1971-ben újra tanítani kezdett: a New York Állami Egyetemen, majd a Yale-en tanított. 1984 és 1989 között Albanyban volt professzor, közben 1988-ig a Bard Főiskolán is tanított irodalmat. 1989-től 2006-os nyugdíjazásáig a Princetonon tartott előadásokat.

Irodalmi pályafutása az önéletrajzi ihletésű Nagyonkék című regényével kezdődött. 1977-ben adták ki az afrikai színtéren játszódó Salamon-ének című regényét, amelyért elnyerte a Nemzeti Könyvkritikusok Körének Díját. A kedves című 1987-es regénye osztatlan sikert aratott, kiadása évében mégsem kapott egyetlen díjat sem. Az elismerések elmaradása mögött az amerikai fekete irodalom 48 ismert képviselője faji természetű háttérbe szorítást sejtett. A kedves a következő évben megkapta a legjobb könyvnek járó Pulitzer-díjat, tíz évvel később pedig meg is filmesítették Oprah Winfrey főszereplésével.

Kisebbik fia, a zenész-festő Slade segítségével gyerekeknek szóló műveket is írt. Slade 2010 decemberében hasnyálmirigyrákban meghalt, az ő emlékének szentelte 2012-ben megjelent Home című regényét. Utolsó, 11. regénye 2015-ben jelent meg Engedjétek hozzám címmel. Morrison 1993-ban nyerte el az irodalmi Nobel-díjat.

Látnoki erejű és költői szépségű regényeiben az amerikai valóság egyik lényeges metszetét kelti életre

– szólt az indoklás. 2012-ben megkapta az Elnöki Szabadságérmet is, az Egyesült Államok legmagasabb, civileknek adható elismerését.

Közéleti kérdésekben is többször hallatta hangját, 2008-ban az amerikai demokrata párti elnökjelöltségért vívott harcban Barack Obama hivatalos támogatója volt.