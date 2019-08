Újabb Munkácsy-gyűjteményt vásárolhat a magyar kormány

A HVG információi szerint egy új Munkácsy-múzeumot alapítana a kormány, ugyanis olyan művek megvásárlását tervezik, amelyek jelentősége indokolja egy ilyen intézmény létrehozását. Erről egy egyelőre még titkos előterjesztésben írnak, amelynek kidolgozásáért Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter és Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felel.

Az újság birtokába került dokumentum szerint Pákh Imre műgyűjtő ajánlotta fel a műtárgy-együttest. Ő volt az, akitől az állam korábban 3 milliárd forintért vette meg a Munkácsy-trilógia részét képező Golgotát is.

Még az első Munkácsy-kiállítás idején mondta azt nekem a Magyar Nemzeti Galéria akkori vezetője, hogy előbb-utóbb minden jó gyűjtemény múzeumban köt ki, ezért el tudom képzelni, hogy egyszer majd az én gyűjteményemnek is ez lesz a sorsa"

– nyilatkozta Pákh Imre a HVG-nek, aki ennél többet nem kívánt mondani az előterjesztésről.

Hogy a kormány valóban megvásárolja-e a szóban forgó alkotásokat, azt egyelőre nem tudni, még nem bólintottak rá a tervre. És nem is biztos, hogy a döntésüket nyilvánosságra hozzák, hiszen - ahogyan a HVG írja - Munkácsy-gyűjtemény felvásárlásának előkészítését a nyilvánosság teljes kizárásával akarják intézni. Ezt állítólag az indokolja, hogy "Pákh Imre gyűjteménye kiemelt, egyedi és pótolhatatlan nemzeti kulturális örökségi érték, amely rendkívüli anyagi (műkincspiaci) értéket is képvisel, és emiatt célszerű körültekintően kezelni a gyűjtemény őrzési és bemutatási helyére vonatkozó kormánydöntéseket is".

Arról sincs információ, hogy mennyiért cserélne tulajdonost a gyűjtemény és mennyibe kerülne ennek a kiállítása. Utóbbi nyilvánvalóan attól függ, hogy hol hoznák létre a múzeumot. Pákh Imre Debrecent és Békéscsabát javasolta, az előterjesztést írók szerint viszont fővárosi helyszín lenne ideális, és ők az adottságai alapján a Várkert Bazár Casinót tartanák az "optimális lehetőségnek.".