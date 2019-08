Végre digitális könyvként is kiadják Salinger műveit

Hamarosan e-könyvként is elérhető lesz J.D. Salinger leghíresebb regénye, a Zabhegyező további három írásával együtt. A 2010-ben meghalt regényíró kiadója, a Little, Brown and Company közleménye szerint az elektronikus könyvek keddtől vásárolhatók meg - írja az MTI.

Bár J. D. Salinger ellenezte regényei e-könyves megjelenését, fia, Matt Salinger szerint azért volt fontos mégis megtenni ezt a lépést, mert egyre többen használnak kizárólag e-könyvolvasót. Döntésére nagy hatással volt annak a nőnek a levele, aki 2014-ben arra kérte, hogy adják ki a könyveket digitális formátumban, mert ő fogyatékossága miatt nem képes máshogy elolvasni.

Kevés dolog volt, amit apám jobban szeretett, mint a nyomtatott könyv olvasásának tapintható élvezete, de az olvasóit talán mégis jobban szerette, és nemcsak az 'ideális olvasókat', akikről egyszer írt, hanem minden olvasóját.

A Salinger-életműből a Zabhegyező mellett a Kilenc történet, a Franny és Zooey, valamint a Magasabbra a tetőt, ácsok! - Seymour: Bemutatás lesz digitálisan is elérhető az író születésének századik évfordulója alkalmából rendezett eseménysorozat lezárásaként.

Miután 1951-ben megjelent a Zabhegyező, az író egyre inkább elzárkózott attól, hogy a műveit nyomtatásban publikálják. 1965 után nem is adtak ki újabb könyvet tőle, miközben Salinger élete végéig folyamatosan írt, csak ezeket a műveket a nagyközönség soha nem láthatta. Az író fia, Matt Salinger és illetve a hagyaték vagyonkezelője gondosan ügyelt arra, hogy ez így is maradjon, majd a család 2019 februárban bejelentette, mégis nyilvánosságra hoznak több írást is.

Matt Salingernek több mint egy évtizedébe került, hogy átnézze apja munkáit, és mivel nem tudott írásfelismerő szoftvert használni a digitalizáláshoz, ezért saját kezűleg gépelte be azokat. Salinger hozzátette, édesapja utálta az internetet, és állítólag elszörnyedt, amikor mesélt neki a Facebookról. Mivel az író elzárkózott attól is, hogy az írásai más formátumban elérhetőek legyenek, mások adják elő, tolmácsolják azokat, ezért hivatalosan hangoskönyvként nem jelennek meg a művei.