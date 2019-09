Már előzetest is kapott a Bad Boys 3

Will Smith és Martin Lawrence is felugrik a régen-minden-jobb-volt vonatra, 2020-ban ugyanis jön a Bad Boys For Life, ezzel trilógiává téve a Miamiban robbantgató, lövöldöző és vicceskedő rendőrök történetét. Most pedig már trailert is kapott a film, amiből nagyjából kiderül, mire lehet számítani, már ha ehhez bárkinek kellett segítség.

Az előzetesből kiderül, hogy főhőseink még mindig nyomják az ipart, de már kicsit pocakosabbak és szemüvegesebbek, mint régen. Lawrence karaktere (Will Smith) ugyanolyan gyilkolászós és ajtóberugdosós, mint volt – aki még azon is elgondolkodik, hogy visszavonuljon. De várhatóan sikerül majd meggyőzni, hogy még egyszer, utoljára, együtt, stb.

Ahogy korábban írtuk, a trilógia harmadik részét nem Michael Bay rendezi, hanem egy belga rendezőpáros, Adil El Arbi és Bilall Fallah, akik olyan filmeket csináltak közösen, mint az Image vagy a fesztiválokon nagy sikert aratott Fekete. Ők ketten pedig olyan nagy hatással lehettek a korábbi két Bad Boys filmet is jegyző Jerry Bruckheimer producerre, hogy a harmadik Bad Boys mellett a Beverly Hills-i zsaru negyedik részét is rájuk bízta.