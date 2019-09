A KISZ-től az ellenállás kultúráján át a mainstreamig

Lovasi András (Kispál és a borz, Kiscsillag): A SZIN ugye már a ‘80-as években is volt, mi még azon az utolsó egy-két SZIN-en is felléptünk, amit még valami SZEOL stadionban, vagy valami futball-pályán rendeztek meg. Arra emlékszem, hogy talán a Lord együttes előtt játszottunk egyszer és az ő technikusuk odajött hozzánk, hogy “mi van, ti is reszelni fogtok?” Pontosan nem tudjuk, ez mit jelentett, mindenesetre akkor még divatos volt az, hogy az előzenekarnak nagyon rosszul kellett szólnia, nehogy a főzenekar rosszabbul szóljon. Utána amikor elhozták a fesztivált a híd túloldalára, akkor az első SZIN-ek nagyon tetszettek nekünk, ott is maradtunk koncert után, olyankor az egész zenekar ott üldögélt a medencében, mert akkor még be lehetett menni valami régi típusú medencébe. Ezt a szép hagyományt azóta valamiért megszüntettük, azóta nincs már medencés partynk. Ja, viszont amúgy még a Többiektől című egyik utolsó Kispál-dal klipje is a fesztiválon készült 2009-ben, az talán még fent lehet a neten is. (Fotó: SZIN)