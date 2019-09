Telibe vizelt gém és kötözködő pingvin a mókás állatfotók díjazottjai között

Nem csoda, hogy a japán makákók népszerű célpontjai az instant sikerre éhes fotósoknak, ugyanis az állatok szívesen kényeztetik magukat az ország termálvizes tavaiban, és mindig kicsit önmagán is nevet az ember, amikor látja, hogy mennyire hasonló dolgokat csinálnak a majmok, mint mi. A japán makákó egyébként már jóval az internet vagy a fotózás megjelenése előtt megihlette a szigetország festőit, nem függetlenül attól, hogy a makákók gyakran és szívesen közösülnek, pont ezért a japánok nem is azt mondják, hogy “mint a nyulak”, hanem hogy “mint a majmok.” (Fotó: Pablo Daniel Fernández / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019)