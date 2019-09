Megszünteti színitanodáját Gór Nagy Mária

Harmincöt év után beszünteti a színészképzést Gór Nagy Mária, a GNM Színitanoda igazgatója, aki szerint nem jelentkezett elég tehetséges fiatal, így már csak a kifutó évfolyamokkal foglalkozik, írja a hétfői Bors.

"Elmúlt ez a szerelem. (...) A felvételi időszakban most is sokan jelentkeztek hozzánk, de alig volt köztük olyan, aki erre a pályára való. Magániskolát vezetek, nem engedhetem meg magamnak, hogy a tehetségtelen fiatalokat is felvegyem" – nyilatkozta a 72 éves színésznő a lapnak.

Gór Nagy Mária tanodájából olyan színészek kerültek ki az évek alatt, mint Liptai Claudia, Ábel Anita, Farkasházi Réka, Ullmann Mónika, Szabó P. Szilveszter vagy Miller Zoltán. Állítása szerint több vételi ajánlatot is kapott a tanodára, de nem szeretné értékesíteni.

A színésznő hozzátette: 2021-ig biztosan nem indítja újra a képzést, a má­sod- és harmadévesek képzése azonban zavartalanul folytatódik, a kaszkadőrtagozat is sikeres. Közben 2020 szeptemberétől saját alternatív színházat indít, Mensáros László Alternatív Színház – Ugródeszka név alatt.

"Csak olyan színészt szerződtetek, aki nálam végzett, csak értük akarok felelősséget vál­lalni. Már felkérésünk is van, első körben egy ötezer férőhelyes szabadtéri előadást kell megcsinálnunk" – mondta Gór Nagy Mária, aki nemrég elcsúszott és balesetet szenvedett a színitanodája megnyitónapján.