Így szexelnek és élnek (boldogan) míg meg nem halnak gyerekkorunk mesefigurái

A kötet előzménye, az És boldogan éltek című gyűjtemény tizenöt mesehősnő történetét folytatta onnan, ahol a nagy klasszikusok a képes gyermekkönyvekben véget értek. Ez a könyv, az úgynevezett "férfi változat" pedig a gyerekmesék javarészt férfi főhőseinek, főgonoszainak és mellékszereplőinek utóéletét írja meg.

Bazdmeg, Kukorica, ugye, azt tudod, hogy a feleséged egy ótvaros nagy kurva?

- olvasom például a János Vitéz folytatásában.

De a kitüntetett NATO-katonaként korengedménnyel nyugdíjazott, kőbányai panelban élő, elvált Kukorica János történetén kívül a rögeszmés városvezetővé vált Törpapa, az életét leszázalékolt alkoholistaként tengető, bukott író, Lúdas Mátyás és a mérgező családi viszonyait meseterápián keresztül feldolgozni próbáló Jancsi és Juliska felnőtt verziója sem igazán esti mesének való.

Nem véletlen, hogy az Ők is boldogan éltek? címlapjára egy szimpatikus halálfej köré nyomtak figyelmeztetést:

VIGYÁZAT! FELNŐTT MESÉK!

Ezt érdemes most is komolyan venni. Az már a gyönyörű, de gyermekszemnek alighanem ijesztő illusztrációk alapján is világos:

akárcsak az első rész, ez a könyv is számol azzal, hogy az olvasói felnőttek azóta, amióta az eredeti mesék véget értek.

De akinek még ez sem lenne elég, eláruljuk azt is, hogy a könyvben szó van pszichoanalízisről, gyerekkori bullyingról, alkoholizmusról, családon belüli erőszakról, hidegvérű gyilkosságról, vérfertőzésről, NSZK-s pornóról és úgy általában, egészen sok szexről.

A kötet szerkesztője most is Szederkényi Olga újságíró-dokumentum filmes, aki az első könyv kapcsán azt mesélte az Indexnek:

Kicsi korom óta foglalkoztat, hogy mi történik a mesehősökkel, mert nekem már akkor sem ott volt a történetek vége, ahol a felnőttek befejezték a mesélést. Mindig érdekelt, hogy mi lesz Piroskával, miután kiugrott a farkas hasából, vagy Pöttyös Pannival, amikor kijárta az iskolát.

Szederkényi most tizennégy írót - ezúttal kizárólag férfiakat - kért fel, hogy egy-egy általuk választott mesét úgy írjanak tovább, hogy abból kiderüljön: a mesefigurák a vége főcím után vajon tényleg boldogan életek-e addig, amíg meg nem haltak? (A kötet szerzői közt megtalálható Cserna-Szabó András, Háy János, Darvasi László és Totth Benedek is, akiket az Index tárcarovatából is ismerhetnek az olvasók.) A végeredmény pedig egy hangulatában és műfajilag egyaránt sokszínű gyűjtemény lett, amiben az a jó, hogy sokféleképpen lehet olvasni, így sokféleképpen lehet szeretni is.

Fotó: Németh Sz. Péter

Biztosan szórakoztató olvasmány például azoknak, akik nemcsak meséken nőttek fel, hanem annak idején képzeletben is szívesen időztek ezeknek a történeteknek a világában. Most ugyanis felnőtt fejjel lehet visszacsöppenni ezeknek az elvarázsolt világoknak az időnként kicsit kegyetlenebb, időnként kicsit cinikusabb és olykor sokkal hétköznapibb verziójába.

Azok, akik épp mostanában mesélik gyerekeknek unos-untalan az eredeti verziókat, nyilván naprakészek. Azok kedvéért pedig, akikben ez az emlék már megkopott, meg azok kedvéért, akik sosem olvasták az igazi gyerekmeséket, minden fiktív folytatás előtt szerepel a kötetben egy rövid összefoglaló is az előző rész(ek) tartalmából. Ajánljuk ezen kívül az Ők is boldogan éltek? című könyvet azoknak is, akiket az egész mese-mizéria nem kifejezetten izgat, de szívesen olvasnak kortárs magyar irodalmat. Mert ezek a töretnétek tulajdonképpen legalább annyira tekinthetők az eredeti történetek irodalmi igényű újraírásainak és átértelmezéseinek, mint amennyire folytatásaként funkcionálnak.

A kötetben szereplő mesék és írók:

Hófehérke – Garaczi László és Totth Benedek

Hupikék Törpikék – Maros András

Jancsi és Juliska – Háy János és Cserna-Szabó András

János Vitéz – Kerékgyártó István

A két lány és a vasorrú banya – Fehér Béla

Lúdas Matyi – Gerlóczy Márton

A nagy ho-ho-ho-horgász – Hartay Csaba

Óz, a csodák csodája – Czinki Ferenc

Piroska és a Farkas – Darvasi László

Sárkányölő vitéz – Zoltán Gábor

S. - Horváth Viktor

A rendíthetetlen ólomkatona – Vámos Miklós

Cser Kiadó, 2018.

Szerkesztette: Szederkényi Olga, illusztrálta: Herbszt László

3995 forint