Nagyszabású Rubens- és Van Dyck-kiállítás nyílik a Szépművészeti Múzeumban

A Szépművészeti kiállításon is bemutatott van Dyck-képe jobb, mint ami a brit királyi gyűjteményben van. De ki volt ez a jegygyűrűt viselő, felnőttnek öltöztetett kislány?

Az európai művészet meghatározó barokk mestere, Peter Paul Rubens és kora flamand festészetét mutatja be a Szépművészeti Múzeum október 30-án nyíló nagyszabású kiállítása. A múzeum közleménye szerint a csaknem 120 művet bemutató tárlatra, amelynek biztosítási összértéke 345 millió euró, mintegy negyven nagy közgyűjteményből, többek között a párizsi Louvre-ból, a szentpétervári Ermitázsból, a madridi Pradóból, a washingtoni és a londoni National Galleryből érkeznek műtárgyak. A kiállításon Rubens mintegy harminc és Van Dyck több mint egy tucat remekműve mellett más flamand mesterek kiváló alkotásait is megtekinthetik a látogatók.

A kiállítás legfőbb célkitűzése az, hogy a kölcsönzött és a saját művek révén bemutassa Rubens művészetének kiemelkedő kvalitását és az egész korszakra gyakorolt rendkívül erős hatását, valamint az ebből és emellett kibontakozott sokrétű,

stilárisan és tematikailag egyaránt gazdag 17. század flamand festészetet.

Fontos szempont az is, hogy a budapesti tárlat ráirányítsa a figyelmet a két régió – Dél-Németalföld és Magyarország – gazdag múltra visszatekintő kulturális kapcsolataira, mely folyamatok egyik kulcsfigurája Lipót Vilmos főherceg volt.

A kiállítás elkalauzolja a nézőt a 17. századi Dél-Németalföld jelentős központjaiba, megismerteti a terület uralkodóival és kiemelkedő művészegyéniségeivel, bemutatja a flamand festők sokrétű itáliai kapcsolatait, azt, hogy hogy milyen fontos szerepet játszottak mind Rubens, mind Van Dyck pályafutásában az Itáliában töltött évek. A tárlaton láthatunk bibliai és mitológiai témájú kompozíciókat és az ellenreformáció szellemi hatását mutató alkotásokat. Igazi kuriózummal is találkozhatnak a látogatók a kiállításon: az úgynevezett Arany Decius-kárpitsorozat egy darabja és a hozzá kartonként szolgáló festményegyüttes is a Szépművészeti Múzeumban vendégeskedik, így a látogatók megismerhetik a Rubens által megújított kárpitművészetet és magát az alkotás folyamatát is, az olajvázlattól a kárpit leszövéséig.

Külön szekcióban szerepelnek a flamand festészet fénykorának csendéletei és tájképei, valamint a kor portréművészetének kiemelkedő alkotásai, mint például Van Dyck műve, Stuart Mária hercegnő esküvői portréja, amelyet a múlt év végén vásárolt meg egy nemzetközi aukción a Szépművészeti Múzeum. A látogatók egy kortárs művel is találkozhatnak: a múzeum Kicsiny Balázst, az elismert magyar képzőművészt kérte fel, hogy készítsen egy helyspecifikus, a kiállításhoz szervesen illeszkedő műalkotást, amely kortárs szemszögből reflektál egy 17. századi témára.