Kásler 21 milliós NKA-támogatással segíti Lezsák alapítványát

Saját hatáskörben döntött Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere arról, hogy az NKA négyféle jogcímen összesen 21 millió forinttal támogassa és az adófizetők Lezsák Sándor lakiteleki alapítványát, vette észre az Mfor az NKA honlapján. Lezsák korábban MDF-es politikus volt, de 2006 óta a Fidesz színeiben politizál, jelenleg pedig az Országgyűlés alelnöke.

A 21 millió forintot négyféle céllal kapta meg a Lezsákhoz kötődő Népfőiskola Alapítványnak:

Magyar Értékek Napja nevű rendezvény megtartása (15 millió forint)

Pálfy Margit színművészről szóló kötet kiadása (3 millió forint)

Szétszaggatott ország – Trianon a magyar költészetben című kötet kiadása (2 millió forint)

XIX. Lakiteleki Filmszemlének az Emmi-különdíjára (1 millió forint)

Lezsákot valahogy gyakran megtalálja a közpénz, legutóbb például januárban derült ki, hogy az Országgyűlés - amelynek ugyebár az alelnöke - másfél milliárd forinttal támogatja annak a termálfürdőnek és kempingnek a megépítését, amelyet a Lakiteleki Népfőiskola területére terveznek potom 4,5 milliárd forintért.

Az NKA honlapján az is kiderül egyébként, hogy a saját hatáskörben Kásler Miklós döntött többek között arról is, hogy 4 millió forinttal támogatja a Dörmögő Dömötör lapcsalád megjelentetését, illetve Tamási Áron Vitéz lélek c. regényéből készülő film forgatókönyvének fejlesztését. Ezen kívül 2 millió forintot kapott egy Rockbalaton Fesztivál nevű rendezvény, 8 millió forintot pedig az Apostol együttes, méghozzá az alábbi célra: