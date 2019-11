Budapesten lép fel John Cleese

2020. április 24-én Budapesten, a MoM Sportban lép fel John Cleese brit komikus, a Monty Python alapítója, a Waczak szálló készítője, aki lassan ötven éve a megkerülhetetlen titánja az angol humornak.



Cleese a baljósnak tűnő Last Time to See Me Before I Die (Az utolsó alkalom látni, mielőtt meghalok) című műsorával érkezik, de meglehetősen passzol hozzá, hogy ezzel az előadással már legalább 6 éve turnézik. A Last Time… nem egy klasszikus stand-up műsor, Cleese ugyanis részleteket vetít az életművéből, a Monty Python munkásságából – például a halas pofozótáncot –, és főleg ezeket kommentálja, egyes leírások szerint pedig lehet kérdezni is tőle a két órás performansz során. Jegyeket a Tixa oldalán lehet vásárolni, a legolcsóbb 7900, a legdrágább 24900 forintba kerül.



John Cleese 1939-ben született a Weston-super-Mare nevű üdülővárosban az Egyesült Királyságban. A cambridge-i egyetemen ismerkedett meg későbbi állandó írótársával, Graham Chapmannal. Chapman, Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle és Terry Gilliam 1969-ben a Thames Television felkérésére létrehoztak egy saját tévéműsort, a Monty Python Repülő Cirkuszát, ami nemrég ünnepelte 50. születésnapját. Cleese ugyan otthagyta a műsor utolsó évadját, de folytatta a közös munkát a többi Python-taggal, ebből születettek meg a Gyalog-galopp, a Brian élete és Az élet értelme című filmek. A közös munkának 1989-ban szakadt vége, amikor Chapman torokrákban elhunyt.

A legtöbbször hatalmi figurákat, vagy éppen dühkitörés szélén álló átlagembereket játszó Cleese a saját, Waczak szálló (eredetiben: Fawlty Towers) című sorozatával ütötte meg a főnyereményt. A kellemetlen szállodatulajdonost egy valódi figuráról mintázta, aki cudarul bánt a Monty Python tagjaival, amikor Torquay-ban forgatta. A sorozat első évadja még rossz kritikákat kapott 1975-ben, de egy évvel később hatalmas siker lett. A sorozatban Cleese játszotta a címbeli, hisztérikus karaktert, az akkori felesége, Connie Booth pedig a szálloda egyik alkalmazottját. Cleese és Booth a sorozat két évada között elváltak, de úgy döntöttek, hogy a második, csak 1979-ben sugárzott évadot még közösen forgatják le. A Waczak szálló az angol és a világsajtó szerint is az egyik legjobb vígjáték-sorozat, ami a rövid, 12 részes hosszával példát is mutatott az Egyesült Királyság komédiáinak.



Cleese a nyolcvanas években amerikai és angol filmekben is játszott, feltűnt a Silverado című westernben, két James Bond-filmben is ő volt a kütyüfelelős (A világ nem elég, Halj meg máskor), gyakori szinkronhang animációs filmekben, és mint minden valamennyire ismert brit színésznek, neki is volt egy pici szerepe a Harry Potter-univerzumban mint Félig Fejnélküli Nick.



A magyar standup-szervezés 2019-re egészen berobbant, a 2017-es Louis CK és a 2018-as Eddie Izzard után idén már olyanok léptek fel Budapesten, mint Bill Burr, Jim Gaffigan, Tom Segura és Daniel Sloss. Idén decemberben visszatér az azóta a szexuális zaklatás vádjai miatt háttérbe vonuló Louis CK, akinek az előadására olyan gyorsan elfogytak a jegyek, hogy muszáj volt ugyanarra a napra egy későbbi fellépést is szervezni. 2020-ra áprilisában sem John Cleese az egyetlen humorista, aki érkezik, jön Russell Howard is.

Borítókép: John Cleese a Gyalog-galopp vetítésén 2015-ben a Tribeca Filmfesztiválon. Fotós: Stephen Lovekin / Ügynökség: AFP