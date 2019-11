Kis Hajni kapta a müncheni diákfilm fesztiválon a legjobb filmnek járó díjat

Kis Hajni diplomamunkája, a Last Call című rövidfilm nyerte Münchenben a 39. alkalommal megrendezett diákfilm fesztiválon a legjobb filmnek járó díjat. A Színház- és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakon végzett hallgatója 2018-ban, a Friss Hús fesztiválon is a legjobb rövidfilmnek járó díjat vitte haza. Ezen kívül nyert még a Bushon, a Malteren és a szarajevói filmfesztiválon is, ugyanebben a kategóriában.

Fotó: Filmschoolfest Munich

A Last Call egy 27 perces rövidfilm, ami egy 61 éves nő utolsó napját követi végig, mielőtt elhagyná az országot és lánya családjához költözne külföldre. A nő végleg le akarja zárni itthoni életét, azonban szembe kell néznie azzal, hogy mit is hagy maga mögött, és mi fog rá várni az újrakezdésben.