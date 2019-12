Kína miatt cenzúrázhatták Batmant

Letörölte a Twitterről a DC Comics hivatalos oldala azt Batman-képet, amelyen a szuperhős látszólag kiáll a hongkongi tüntetők mellett.

A Hollywood Reporter írja, hogy hamarosan megjelenik a legendás Frank Miller (Sin City, 300) új Batman-képregénye, a Dark Knight Returns: The Golden Child, ezt pedig Twitteren promózták egy olyan képpel, amelyen Batman egy Molotov-koktélt dob éppen, a háttérben pedig azt olvasni, hogy "a future is young", ami úgy is lehet értelmezni, hogy a "jövő fiatal" vagy a "fiataloké a jövő". Aztán a kép eltűnt a DC Comics összes hivatalos felületéről.

A képet hamar felkapták a kínai közösségi oldalakon, hogy a DC a hongkongi tüntetők mellett áll ki ezzel a húzással, és sokan a cég bojkottjára szólították fel az embereket. A kép hamar el is tűnt mindenhonnan, amire az amerikai felhasználók háborodtak fel, hogy a cég ugyanúgy fejet hajtott a kínai hatalom előtt, ahogy korábban az NBA vagy a Blizzard játékstúdió.

A DC egyelőre nagyban hallgat, hogy miért távolították el mindenhonnan az ominózus rajzot, de Frank Miller sem reagált még a felháborodásra.