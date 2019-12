Mága Zoltán: Állami támogatást személyesen sohasem kaptam, és nem is kértem

A magyar komolyzenei élet egy sor szereplője fejezte ki a tiltakozását a hét elején Mága Zoltán és tevékenységével szemben, mert úgy érzik, hogy amit Mága képvisel az nem az a zenei érték, amit feltétlenül államilag kellene támogatni. Vagy ha így is történik a dolog, legalább ne olyan mértékben, hogy más zenészek már ne férhessenek oda a TAO-pénzekhez.

Erre a tiltakozásra reagálva adott ki közleményt Mága Zoltán, amit a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott.

"Tisztázzuk: eddig állami támogatást személyesen sohasem kaptam, és nem is kértem. Az újságcikkek által említett támogatást az a koncertszervező iroda kapta, mely - más előadóművészek mellett - az én koncertjeimet is szervezi, azzal a céllal, hogy 100 kárpát-medencei településen 100 templomban 100 különálló rendezvény keretében jótékonysági koncertet adjon. A hangulatkeltést célul kitűző cikkírók sajnos sosem gondolják végig, milyen költségei vannak egy nagyzenekari hangversenynek, és az ahhoz kapcsolódó feladatoknak. A 100 koncert során több mint ezer nagyszerű művész működött közre, köztük Kossuth-díjas művészek, a Nemzet Művészei, neves előadóművészek, énekkórusok, szimfonikus zenekar, kamarazenekar, zenészek, stb. A támogatás az ő tiszteletdíjaikat, a technikai költségeket, az utazási, logisztikai és egyéb szervezési költségeket fedezi. Hangsúlyoznom kell, hogy a mindenhol teltházas templomi koncertek bevételének jótékony célú felhasználásáról mindig a helyi szervezők döntenek. A koncertek során magánvagyonomból további 45 millió forinttal segítettem súlyos beteg gyermeknek, hátrányos helyzetben élő iskolásoknak vagy rászorulóknak. Állami támogatás nélkül egy ilyen volumenű 100 állomásos koncertsorozatot lehetetlen megrendezni, ezért ezúton is köszönetet mondok az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy felkarolta ezt a világon is egyedülálló kezdeményezést, amelyen több mint százezren vehettek részt a Kárpát-medencében és élhették meg a magyarság összetartozásának érzését és a zene felemelő erejét" - írta Mága a közleményében.

Azt is írta, hogy a kritikák ellenére folytatja a koncertsorozatot a Kárpát-medencében azért, hogy segítse a magyarság és a magyar kultúra megmaradását.