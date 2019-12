Vajna-árverés: 22 milliót nem értek a Rambo-kések

Szombat délután tartották Andy Vajna magángyűjteményének aukcióját a budapesti Nagyházi Galériában. Az, hogy Vajnát magát nem igazán lehet megtalálni a most eladásra kínált 225 tárgyban, már akkor világos volt, amikor megnéztük a hagyaték kiállítását. De mi arra is kíváncsiak voltunk, hogy kik és mennyiért vinnének haza maguknak egy-egy darabot a titokzatos magyar filmgyáros hagyatékából, amelyet özvegye, Vajna Tímea bocsátott árverésre. Ezért elmentünk az aukcióra is.