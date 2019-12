30 milliárd ment el társadalmi célú hirdetésekre idén

Az idén majdnem 30 milliárd forintot költött a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre, írja a Hvg.

Az elmúlt napokban egész oldalas hirdetéseket tett közzé a kormány több újságban is, és videókampányt is indítottak. Most azonban nem sorosozás és migránsozás van terítéken, hanem szimplán csak annyi az üzenet:

Áldott, békés karácsonyt, Magyarország!

Ez a hirdetés a Népszavában egy teljes oldalt tesz ki, a Magyar Nemzetben két oldalt vásároltak meg (egy harmadikon pedig a szintén állami MVM hirdeti, hogy „idén sem marad el a nagyi sütije”, a Magyar Hírlap 16 oldala közül pedig hármat is az egész oldalas karácsonyi jókívánság foglal el.

Az állam évről évre többet költ a reklámokra, ezzel komolyan befolyásolja a magyar médiapiac működését.

Tavaly már 40 százalékos volt azoknak a hírmédiumoknak az aránya, amelyek a teljes hirdetési bevételének legalább a harmadát állami forrásból szerezték. A Hvg felidézi, hogy a Mérték Médiaelemző Műhely és az Átlátszó kiszámolta, tavaly 98,7 milliárd forintot szántak „társadalmi célú" reklámokra – összehasonlításképp: ez kicsivel több, mint amennyit 2006 és 2010 közt négy év alatt összesen elköltött a kormány, és csak 10 milliárddal kevesebb annál, mint amennyit 2011 és 2014 között együttvéve elköltöttek.

A kormány idén eddig legalább 28,4 milliárd forint értékben adott megbízást kommunikációs feladatok elvégzésére. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal költi a kormány nevében a szerződéseket, a megbízás neve pedig általában „az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása”, valamint kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása.

Az eddig megkötött szerződések nyertesei Balásy Gyula cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. Azt azonban nem tudni, hogy a mostani adventi köszöntést is ők csinálták-e.

Az adventi köszöntésre rövidfilmet is csináltak:

Egy hónapon belül ez már a második kormányzati videó: november 15-én az új Puskás Stadion megnyitójára időzítve tettek ki egy rövidfilmet Orbán Viktor Facebook-oldalára. Az Index kiderítette, hogy azt az imázsfilmet a Fradi vezérigazgatójának cége készítette csaknem 15 millió forintért.