Bombariadó szakította félbe a Delta szombathelyi koncertjét

Félbe kellett szakítani a Delta szombati teltházas koncertjét a szombathelyi Aréna Savariában, mert valaki betelefonált, hogy bombát rejtett el az épületben.

A nyugat.hu számolt be róla, hogy hajnali kettő körül egyszer csak leállt a zenekar, felkapcsolták a világítást, és bejelentették, hogy bombariadó miatt mindenkinek el kell hagynia az épületet. Sokan még a kabátjukat se tudták kivenni a ruhatárból, míg voltak olyanok is, akik rohanás közben több kabátot is felmarkoltak. A lap tudósítása szerint ennek kapcsán elterjedt a rémhír az utcán várakozók között, hogy ellopták a kabátokat, és emiatt szóváltás, majd kisebb verekedés alakult ki.

Ezt a rendőrök gyorsan megfékezték, ám egy férfit így is kórházba kellett szállítani, miután elesett, és beverte a fejét. A hidegben ácsorgó embereket később beterelték a tornacsarnokba, de itt is közbe kellett lépniük a biztonsági őröknek, miután páran beszabadultak az edzőterembe, és elkezdtek súlyokat emelgetni. A nyugat.hu úgy tudja, több üveg is kitört a tornacsarnokban.

Fotó: Tánczos Mihály / Nyugat.hu / 112press.hu

Már hajnali öt volt, mire mindenki visszakapta a ruhatárban hagyott kabátját, a rendőrség pedig továbbra is keresi betelefonálót, aki bombával fenyegetőzött.

A zenekar még éjjel közleményt adott kiFacebook oldalán, amelyben sajnálatukat fejezik ki a bombariadó miatt, és a betelefonáló helyett is elnézést kérnek rajongóiktól.