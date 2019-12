Meghalt az LSD egyik nagy támogatója, George Harrison ihletője, Ram Dass

88 éves korában meghalt Ram Dass, aki Timothy Leary mellett a legtöbbet kísérletezett az LSD-vel, és akinek munkassága a Beatles gitárosa, George Harrison szóló munkásságára is hatott - közölte a Dass által alapított alapítvány, a Love Serve Remember Foundation.

Fotó: RamDass.org

Dass Richard Alpert néven született gazdag szülők gyerekeként. Pszichológiát tanult, majd a Stanford és a Harvard egyetemeken tanított. A Harvardon ismerkedett meg Timothy Learyvel, és itt kezdtek el az LSD-vel és a pszilocibinnel kísérletezni (utóbbi anyag több pszichedelikus hatású gombában található meg). A kísérletek miatt mindkettejüket kirúgták az egyetemről.

Ezután alapítottak egy kommunát New Yorkban, amelyben tovább folytatták a kísérleteiket; Alpert egymaga 400 tripen vett részt - írja a Consequence of Sound. Ahogy a szervezete egyre inkább hozzászokott a droghoz, Indiába utazott, és a Maharaji-ji nevű guru mellett jógát és meditációt tanult a Himalájánál. Ekkor kapta a Ram Dass ("Isten Szolgája") nevet.

Amerikába visszatérve spirituális guruként kezdett működni, és a szeretetről és az odaadásról tanított országszerte. Kiadta a Légy itt most (Be Here Now) című könyvét 1971-ben, és eladott belőle kétmillió példányt. Legalább egyet ezek közül George Harrisonnak, aki az 1973-as szólólemezének Living in the Material World című számát ez alapján írta, de az 1970-as szóló debütalbumának címét (All Things Must Pass) is Ram Dass inspirálta.

Timothy Leary 1996-os halála után Dass stroke-ot kapott, részben lebénult és megbénult, de végül újra megtanul beszélni, és videón tanított tovább, valamint további könyveket írt. Tisztában volt vele, hogy hamarosan meg fog halni, és azt mondta, "a lélek nem fél a haláltól".

Hawaii otthonában, Mauin, december 22-én halt meg.