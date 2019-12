Meghalt a Jóbarátok legendás főcímdalának szerzője

72 éves korában meghalt Allee Willis, Grammy-díjas dalszerző, írja a BBC. Willis írta a Rembrandts amerikai pop-folk bandával közösen az I'll be there for you-t, avagy a Jóbarátok (Friends) című tévésorozat főcímdalát, egyikét a legismertebb tévés nyitótémáknak.

Willis Detroitban született és nőtt fel, ahol a helyi zenei színtér jelentős hatással volt rá. Bár számos sláger fűződik a nevéhez, sosem részesült formális zeneoktatásban, és kottát sem tudott olvasni.

Mindenben dallamokat hallok. Ahogy mondani szoktam: ha most holtan esnél össze, akkor tudnék valamit improvizálni a padlónak ütődő tested hangjára.

– nyilatkozta egyszer.

Willis újságírást tanult a University of Wisconsinon, majd 1969-ben New Yorkba költözött, ahol copywriting munkákat végzett a Columbia és az Epic Recordsnál. 1972-ben kezdett zenével és dalszerzéssel foglalkozni. A szerző slágerei 60 millió példányban fogytak világszerte, és két Grammy-t is elnyert, egyiket a Beverly Hills-i zsaru, egy másikat pedig a Color Purple című musical zenéjéért.

1995-ben a Jóbarátok főcímdalával esélyes volt az Emmy-re is, azonban abban az évben a Star Trek: Voyager zenéje nyerte végül a díjat. A Willis által komponált nyitótémából ezt követően született dal hosszúságú mű.

A művész otthona is legendás volt, ahol gyakran fordultak meg a legismertebb sztárok, valamint híres volt a berendezés is, ugyanis Willis szenvedélyes gyűjtő volt. Az élete folyamán összegyűjtött tárgyak Allee Willis Giccsmúzeuma néven katalógusba is vannak véve.