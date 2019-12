Meghalt a Lolitát alakító Sue Lyon

December 26-án, 73 éves korában meghalt Sue Lyon, aki 14 éves korában Stanley Kubrick filmjében Lolitát alakította. A halálhírt Lyon egyik régi és közeli barátja mondta el a New York Timesnak, a halál okáról egyelőre nem tudni. Sue Lyon 13 éves korában kezdte modell pályafutását, 14 éves korában kapta meg a Lolita címszerepét. Több filmben is szerepelt később felnőttként, Golden Globe-ját azonban mégis a Lolita miatt kapta kislányként. Több sorozatban, illetve nagyjátékfilmben felbukkant, illetve Hollywoodban tanított is.

A fiatal Lolita

Vladimir Nabokov Lolita című regénye 1955-ben jelent meg (Magyarországon csak 1987-ben adták ki). A története szerint a 40-es éveiben járó Humbert régóta vonzódik a 10-12 éves kislányokhoz. Aztán találkozik álmai nőjével (kislányával), Dolores Haze-zel, akit később Lolitának nevez el - ez egyébként a Dolores becéző változata. Humbert ahhoz, hogy a lány közelébe férkőzzön, feleségül veszi annak anyját: már eltervezi a tökéletes gyilkosságot a nő kiiktatására, ám a sors közbeszól, Lolita anyja egy balesetben meghal. Humbert magához veszi a fiatal lányt, és habár a kislány is kölcsönösnek érzi a köztük kialakult szexuális vonzalmat, a férfi végül hosszútávon tönkreteszi a lány és a saját életét is.

Nabokov regényének megbotránkoztató története és szexualitása a könyvek lapjain könnyebben elfért, mint később az élőszereplős adaptációban. A '60-as években Stanley Kubrick kezdett el foglalkozni a regény feldolgozásával, a Lolita című film végül 1962-ben került a mozikba. Közel 800 jelentkezőből Kubrick Lyont választotta a szerepre, akire maga az író, Nabokov is azt mondta ekkor, hogy ő "a tökéletes nimfácska".

Az első Golden Globe-tól a többi filmszerepig

Lyon 14 évesen alakította a filmben Lolitát, Humbert szerepét pedig az 53 éves angol színész, James Mason kapta. Kubrick később azt nyilatkozta, hogy a szexualitás és korkülönbség miatt folyamatos viták voltak közte és a cenzorok között, végül pedig nem az a film készült el, amit igazán szeretett volna. A film ennek ellenére mégis sikeres lett, Lyon 1963-ban Golden Globe-ot kapott a legígéretesebb fiatal színésznőként, Kubrickot legjobb rendezőnek jelölték. Végül 1963-ban Oscarra is jelölték a filmet a legjobban adaptált forgatókönyvként.

A főszereplő a filmet csak jóval a premier után nézhette meg, a Lolita bemutatásakor ugyanis még nem volt 16 éves. A premier napján Lyon a mozi közelében üdítőzött. Egy kis ízelítőt azért láthatott belőle, a film ikonikus poszterén ugyanis ő szerepelt szív alakú napszemüvegben, piros nyalókát nyalogatva, mellette a felirattal: Hogyan tudtak egyáltalán filmet csinálni Lolitáról?

Ezt követően 16 évesen kapta a következő szerepét 1964-ben Az iguana éjszakája című filmdrámában, ahol a korszak egyik legnagyobb sztárja, Richard Burton partnere volt. 1970-ig hat másik filmben is szerepelt, játszott '66-ban a Hét asszony című filmben, később pedig például az End of the World című misztikus thrillerben. Pályafutása alatt 1-1 epizód erejéig megjelent sorozatokban is, utolsó (apró) filmszerepét 1980-ban játszotta az Alligator című filmben. Karrierje azonban az ígéretes kezdés ellenére zátonyra futott, amiért zűrös magánéletét okolta.

Lyon ötször házasodott, második férjétől, Roland Harrison afro-amerikai fotóstól született egyetlen lánya, Nona. Legelhibázottabb húzása mindenképpen a harmadik házassága volt: 1972-ben megismerkedett egy börtönben ülő gyilkossal, Gary "Cotton" Adamsonnal, beleszeretett, és a következő évben hozzáment. Az esküvőt a Coloradói Állami Fegyházban tartották. A házasság nem tartott sokáig, Lyon 1974-ben beadta a válókeresetet, de egy évvel később azt mondta, nem saját jószántából tette, hanem Hollywood elvárásai miatt, hogy megmentse a filmes karrierjét. Ez azonban nem sikerült: Lyon akkor hároméves lányával Denverbe költözött, és egy nightclubban kezdett dolgozni. Utolsó házassága egy rádiómérnökkel egészen sokáig, 1985-től 2002-ig tartott.

A nyilvánosság előtt nagyon ritkán szerepelt, de amikor 1997-ben elkészítették a Lolita remake-jét, a Reuters hírügynökségnek keserűen azt nyilatkozta:

Felháborít, hogy feltámasztották a filmet, ami a tönkremenetelemet okozta.

(Borítókép: Sue Lyon a Lolita című filmben. Fotó: John Springer Collection / CORBIS / Getty Images)