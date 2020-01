Volt, aki Fidesznek akarta nevezni a gyerekét

El tudja képzelni, milyen lehet úgy felnőni, ha az ember hivatalos keresztneve az, hogy Hülyegyerek? De problémás lenne bemutatkozni az iskolában Zámbódzsimiként vagy Mágazoliként, és sokat kéne magyarázkodni az Isten, a _@tutiwebshop.hu_ vagy a Mamiprüntyőkéje nevek után is.

A világ legtöbb országában van valami szabályozás arra, hogy bizonyos kereteken belül tartsák a szülői kreativitást a névválasztásnál. A legtöbbször főleg azért, hogy az újszülött akkor se induljon eleve súlyos hátránnyal az életben, ha a szülők jó viccnek vagy értékes üzenetnek tartanák a gyerekük kirívóan különös nevét. A tűréshatár azonban változó.

Új-Zélandon például megpróbálták Fish and Chipsnek, Mafia No Fearnek, 4Realnek, Yeah Detroitnak vagy simán csak Análnak (Anal) anyakönyveztetni a gyereküket az élelmes szülők, de ezek eddig nem fértek bele az államnak. Cserébe mondjuk legalább egyvalakit hívnak már ott Violence-nek (Erőszak), Midnight Chardonnay-nek (Éjféli Chardonnay) vagy 16-os Buszmegállónak.

Vagy híresebb eset, hogy Svédországban megpróbáltak

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116-ként

anyakönyveztetni valakit (Albinnak kellett volna ejteni). Majd amikor ez nem ment át, a kérelmező megpróbálta pusztán az A betűt is. De Google vagy Lego már lehetett valaki. Az Egyesült Királyságban 1984 óta legalább két embert hívnak Supermannek, és 29-et Gazzának, ami Paul Gascoigne, korábbi válogatott középpályás beceneve.

Oroszországban sokáig bármi belefért, így hívnak embereket Légiirányítónak, Tűzoltóparancsnokságnak vagy akár pusztán Salátának. Náluk idén lesz 18 éves a kis

BOChrVF260602

is.

A név arra utal, hogy ő Voronyin-Frolov család biológiai emberi tárgya, aki 2002. június 26-án született. Romániában Paracetamol, Q7 vagy Szemét (Gunoi) név is előfordul.

Máshol a kultúrpolitikai szempontok szigorúbbak, így például Franciaországban egy darabig senki nem lesz Eper (Fraise), Portugáliában Trebaruna, vagy épp Szaúd-Arábiában ne próbálja meg Abdul Mu'eennek vagy Malikának bejegyeztetni a gyerekét.

Nálunk eleve lista van

Magyarországon férfi és női névlistából lehet választani, amit a korábban az MTA alá tartozó Nyelvtudományi Intézet gondoz. Ez havonta frissül, de most egyben elkértük, hogy 2019-ben mik lettek az új választható nevek. Van egy jó pár ezekből, a cikk végén megtalálja az összeset egy táblázatban.

Nem meglepő módon az újszülöttek elnevezésénél alapból a bejáratott nevek számítanak gyakorinak nálunk is, Hannából vagy Bencéből jó eséllyel legalább kettő is lesz majd az oviban. Na de mi helyzet akkor, ha valaki nálunk szeretné G.I. Joe-nak vagy Khaleesinek nevezni gyerekét?

Ha a szülők eltökéltek, hogy Golyóscsapágy vagy Xenofóbia lesz az újszülöttjük, akkor első körben egy kérelmet kell kitölteniük és leadniuk az anyakönyvvezetőnél vagy a Miniszterelnökségen. A névkérelmet utóbbiak küldik tovább az intézethez. Az említett két név azonban valószínűleg nem menne át, az engedélyezési elvek ugyanis nem támogatják az ilyesmiket. Nagy vonalakban többek közt azzal érdemes tisztában lenni, hogy:

Nem szeretik a túlzott becézéseket, így kevésbé valószínű, hogy a Gyuszkómuszkó, Böbécske, Icumicu vagy a Bazsi átmenne. A férfiaknál akkor jöhet szóba egy becenév, ha már az Árpád-korban használták őket abban a formában, mint mondjuk a Janót. A női neveknél inkább van hagyománya a becézésnek, de a Tütüke, Nyunyuka, Picurka és a hasonló turbóbecézések valószínűleg náluk se férnek bele még egy jó darabig. Az ilyesmi túlbecézésre való hajlam nem ritka nálunk, ráadásul kevésbé az újszülötteket érinti. Sokszor inkább az idős nők válnának újra gyerekké, és neveztetnék át magukat Babának, Pötyinek, Babszinak vagy hasonlónak.

Nem lehet ciki a név viselőjére. Szóval a Kisszaros, a Gyagya vagy a Patkány szinte biztosan nem fér be a nevek közé. Nyilván akkor is csúfolhatnak valakit, ha Katának vagy Dánielnek hívják, de vannak szavak, amik egyértelműen hátrányosak a viselőjükre.

Ha valaki valamit ősi magyar névnek akar elsütni, ahhoz kell egy hiteles írott forrás is, ami egyértelműen bizonyítja, hogy ez egy magyar személynév volt.

Márkaneveket, művészneveket, családneveket sem támogatnak. A választások környékén például volt valaki, aki Fidesznek akarta volna elnevezni a kislányát. Ez nem ment át végül, mert márkanévnek értékelte a Nyelvtudományi Intézet, hiába létezik igazából a Fidesz személynévként is.

Magyar helyesírással és betűkészlettel fogják írni a nálunk anyakönyveztetett gyerekek nevét, így Dzsindzserrel vagy Zsüliennel érdemes számolni. Itt arról sem érdemes elfelejtkezni, hogy külföldön különösen nehéz lesz megértetni bárkivel például az utóbbi nevek magyaros írását.

Írói fantázianevek, művészeti alkotások szereplői is befuthatnak névként, de előtte nagyjából elfogadottnak kell lenniük Európában vagy itthon. Emellett itt sem lehet hátrányos viselőjére, Tünde vagy Evolett lehet valaki, de Hókuszpók vagy Süsü valószínűleg nem. A Bóbitával például sokat próbálkoztak, és végül elég hosszú folyamat végén be is került a jegyzékbe, miután van egy köznyelvi jelentése is a szónak.

Ezek alapján idén visszadobták például a Zoyát, a Királylányt, a Ljiljanát és a Madeleine-t. A férfineveknél hiába próbálkoztak a Szillel, de a Delon, a Páblo vagy a Kócián sem lett utónév nálunk.

Bekerült viszont jó pár új név is, 2020-ban például már lehet valaki hivatalosan is Verka, Kriszti vagy Böbe. Tovább bővültek az Anna-félék egy Annasárával és egy Annaszofival, de olyan egzotikusabb nevek is bekerültek, mint a Lupitá, ami a Guadelupe rövidült változata. Engedélyezték a szanszkrit eredetű Nandinit és Padmát is, vagy épp egyebek mellett a szláv Ljubát és a Daliborkát is. De érkezett a Lemna is, ami igazából latinul a békalencse.

A férfiaknál bejött például a skandináv Baldur, a japán Narutó és vietnámi Kien is. De angol eredetű nevekkel is erősítettünk, sorakozhatnak már a Parkerek, Emettek vagy Terencek is. Lehet már Raúl is a gyerek, gondolom főleg azoknál a szülőknél, akik szeretik átemelni a focikapusokat. Elég sok héber eredetű név is felbukkan, így például a Hebron, a Mordeháj vagy a Fineás. Ha valaki szlávosabb nevet szeretne a kisfiának, akkor szabadon választhatja már a Zlatkót, a Dárkót vagy épp a Sztefánt.

Azt is hozzá kell tenni, hogy a törvényben is elismert 13 magyarországi nemzetiségnek is saját névlistája van. Így ha speciálisabb örmény vagy mondjuk román nevet akarunk, arra is van mód.

Ha semmiképp nem lehet más a gyerek neve, mint hogy Nagy MetalKaos, Kiss Pirosédeske vagy Kovács Fidesz Orbánráhel, akkor meg lehet próbálni külföldön anyakönyveztetni. De van rá esély, hogy az adott külföldi hivatal is rákérdez a magyar hatóságnál, hogy ez mi a fene, tényleg van-e ilyen név nálunk. Alább a teljes lista a 2019-ben elfogadott új nevekkel, pontosabban a 2019. januári és a 2020. januári lista különbségével.