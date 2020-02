Budapesten is elmarad egy koncert a koronavírus miatt

A komolyzene igazi sztárja, az olasz Alberto Nosé koncertje nyitotta volna meg a Chopin Fesztivált Budapesten, az Óbudai Társaskörben, de a koncerten Nosé helyett másnak kell fellépnie a koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt – tudta meg az Index.

Megkerestük a március 1-jei koncert és a Chopin Fesztivál szervezője, a Ferenczy György Alapítvány vezetőjét, Havasiné Darska Izabellát, aki a koronavírus esetleges hatását firtató kérdésünkre azt felelte:

Sajnos a járvány érinti koncertet is. Alberto nem messze lakik attól a helytől, ahol a halálesetek is előfordultak. Utazási, közlekedési korlatozások léptek életbe, és ez még fokozódhat. Meg egyébként is: ha nálunk még nincs vírus, ne tegyünk semmit annak érdekében, hogy megjelenjen.