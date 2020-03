A Kultrovat Podcastjának vendége ezúttal Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója volt, aki nemcsak a csatornát érintő legújabb hírekről, hanem például a jógához és édesapja, Németh Sándor idevágó mondataihoz fűződő viszonyáról is beszélt nekünk.

Németh S. szerint rendkívül sikeres évet zártak 2019-ben, de eközben jelentős kiadásaik is voltak. Büszkén sorolta az ATV fejlesztési terveit, Spirit nevű csatornájuk, és a Spirit FM elindításának eddigi eredményeit. De a csatorna vezetője arról is beszámolt, milyen újabb műsortervekkel vágnak neki a következő szezonnak, vagy éppen, hogy hogyan tudnak érvényesülni a kormány, illetve az állami hirdetési pénzek által eluralt médiatérben.

A vezérigazgató többször visszautasította az ATV-csoport politikai befolyásolhatóságára vonatkozó, elsősorban a reklámidő-értékesítésük Mészáros Lőrinc közelébe kerülése után fellángolt, a kormányzattal való elfogultságot érintő vádakat, de beszélt eddigi, az Atmediával való együttműködési tapasztalataikról, ahogyan arról is, miért kapott nagyobb teret a könnyedebb, szórakoztató stílus a csatorna bizonyos műsoraiban.

Azt is megtudtuk, nyereséges-e, és tud-e ezen a piacon függetlenként nyereséges maradni az ATV, vagy a folyamatos a nyomás a csatornán. Németh S. Szilárd olyan kérdésekre is válaszolt, egészségesnek tartja-e a magyar médiapiacot, üzleti környezetet, vagy éppen azt, amilyen körülmények között az újságírók dolgoznak.

A beszélgetésből egy rövid részletet szerkesztett formában is közlünk:

Index: A reklámértékesítés kapcsán rendszeresen felvetődik, hogy változott-e a csatorna a hangvétele politikailag az elmúlt egy-másfél évben?

Németh S. Szilárd: Szerintem nem, és csináltunk most egy nagy közvélemény-kutatást, amelyben nagyon jó eredmények jöttek ki. A nézőknél ezek a fajta kritikák, vádak, vagy konteók nem mentek át. Az a nem kevés ember, aki nézi a csatornát, az ATV-t tartja legnagyobb arányban a leghitelesebb csatornának a többi adóhoz képest.

Index: A reklámok se zavarják őket? Például a kormányzati hirdetések?

Németh S. Szilárd: Nem, az zavarja őket, hogy általában sok a reklám, de a nagy kereskedelmi csatornáknál is ez a leglényegesebb kritika, amit a nézők megfogalmaznak. De ebből működik a tévé, ezt nekik is meg kell érteniük, mert ez egy olyan piac, hogy ha nem fizetjük meg rendesen a híradó riporterét, majd elmegy az RTL Klubhoz vagy a TV2-höz.

Index: Az Atmedia előtt milyen arányban voltak állami reklámok a csatornán?

Németh S. Szilárd: Mivel a kereskedelmi reklámaink jelentősen nőttek, nyilván százalékosan nagyobb arányban voltak. De az állami hirdetések egyébként tavaly csökkentek.

Index: Az Atmediával hirtelen kevesebb lett az állami hirdetés?

Németh S. Szilárd: Igen, így jött ki, ezek ilyen hullámzó dolgok, megmondom őszintén, sokszor nem is értem, miért alakul úgy, ahogy. A politikailag aktívabb időszakokban nő a nagyságuk, az például érthető, hogy 2018-ban több volt az állami hirdetés, mint 2019-ben, hiszen országgyűlési választás volt. Összegek említése nélkül – ne haragudjatok, de a számokat most nem fogom kirakni az asztalra – nyugodtan és jól alszom azzal az aránnyal, amit az állami és a nem állami hirdetések hoznak. Rengeteg olyan cég kezdett hirdetni az Atmedián keresztül, amelyek korábban elkerülték a csatornát, és itt nagy, nemzetközi multinacionális cégekre gondolok. A reklámblokkjaink minősége nagyon sokat javult a korábbiakhoz képest.

Index: A másik visszatérő vád a tulajdonos, a Hit Gyülekezete befolyására vonatkozik.

Németh S. Szilárd: Az említett kutatásból az derült ki, hogy az ATV-vel kapcsolatos spontán hívószavak között a Hit Gyülekezete nem volt benne az első húszban sem. Az átlag magyar ember nem tudja, hogy ki az ATV tulajdonosa. Az értelmiség tudja meg a sajtó meg a politika iránt aktívan érdeklődők.

Index: De vannak ilyen műsoraitok is...

Németh S. Szilárd: Vannak, de az, hogy vasárnap 11-kor mi megy az ATV-ból, abból a názők nem biztos, hogy azt gondolják, hogy ez az a gomb, ami köré a kabát varrva van.

Index: Édesapádnak semmilyen beleszólása nincs abba, hogy milyen tévét csináltok?

Németh S. Szilárd: Azokat az alapelveket, amiket ő annak idején meghatározott még nagyon régen, és amik tulajdonképpen a médiatörvényben is benne vannak, azokat betartjuk, például hogy ne jelenjen meg vállalhatatlan, pornográf tartalom és hasonlók. Egyéb ilyen direktíva nincsen.

És hogy mire kaphat még választ, aki végighallgatja az adást?

Ki hívja Sanyinak, és ki, hogyan keverte össze egy másik, híres Németh Szilárddal?

Ki az ATV legmeghatározóbb arca, és melyik a legkedveltebb műsoruk?

Mit kellett azért cserébe adni, hogy a legnagyobb, a kormányközeli üzleti körök kezében lévő forgamazó értékesítse a reklámidejüket?

Terveznek-e jógás műsort, akár a Spirit Tv-re?

Mennyire szól bele maga Németh S. Szilárd volt hírigazgatóként a tartalomba, tudja-e például, mi az esti híradó nyitóhíre?

Készülhet-e tényfeltáró anyag, ha egy sztorinak "hitgyülis" érintettsége van?

Milyen a viszonya a szerkesztőséggel, van-e személyes kapcsolata az ATV műsorait gyártókkal?

Milyen kitörési pontokat lát a vezérigazgató, és mit tervez 2020-ra?

Meglátszott-e az ATV szilveszteri kabaré nézettségén, hogy ezúttal már nem Sass Józsf csinálta?

