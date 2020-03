Az Origo főszerkesztője nem tudta megmondani, ki írta a Donáth Annát vádoló cikküket

Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője magánvádas feljelentést tett, miután több kormánypárti sajtótermékben is egy olvasói levélre hivatkozva azt állították, hogy szexuálisan zaklatott egy fiatal lányt. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság ismeretlen tettes ellen rágalmazás vétsége miatt nyomozást rendelt el, és tanúnak idézték be Ómolnár Miklóst, a ripost.hu és a Ripost főszerkesztőjét, valamint Gábor Lászlót, az Origo főszerkesztőjét is.

A 24.hu információi szerint a bíróság megszüntette az ügyben az eljárást, és az indoklásban arra hivatkoztak, hogy Gábor László tanúként azt vallotta a rendőrségen, nem tudja, ki írta a lapjába a cikket, ki szerkesztette azt, és azt sem tudta megmondani, hogy ki döntött a közléséről, illetve az olvasói levél szerzőjét sem tudta megnevezni.

Ennél egyértelműbb bizonyíték nem is kell: az Origo nemcsak hogy nem valódi sajtótermék, de nem is tartja magát annak. Egy olyan lappá züllött, ahol a főszerkesztő állítása szerint semmit nem tud az általa vezetett portál ügyeiről, és fél év is kevés volt ahhoz, hogy utánajárjon olyan alapvető információknak, minthogy ki a lejárató cikk szerzője

- nyilatkozta a képviselőnő.

A cikkek miatt a Momentum még 2019. augusztus 29-én helyreigazítási kérelmet is küldött az Origónak, ennek azonban nem tettek eleget. Pár nappal a Fővárosi Ítélőtábla ismét helyreigazításra kötelezte őket. A lap állítólag azzal védekezett, hogy ők csak szemlézték a Ripost cikkét. Utóbbi újságírója pedig csak azt tudta igazolni, hogy személyesen is beszélt a levélíróval, azt nem, hogy bármilyen módon próbált volna meggyőződni a vádak valóságtartamáról.